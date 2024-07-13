Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 satışlarda Samsung için büyük beklenti yaratıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu hafta Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefon modelleri olan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerini karşımıza çıkardı. Piyasaya çıkmadan önce aylardır konuşulan ve büyük bir beklenti yaratan modellerin, ortaya çıkan son bilgilere göre bu beklentileri fazlasıyla karşılayacak bir donanıma sahip olacağına işaret edildi. Güçlü bir performans sunan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 cihazlarının satış rakamları konusunda şirketi oldukça tatmin edeceği düşünülüyor.

Galaxy AI yapay zeka yetenekleriyle son derece işlevsel bir yapıya sahip olan, seleflerine göre çok daha güçlü ve iyileştirilmiş donanımlarla gelen Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’e göre daha yüksek bir performans ortaya koyacak. Performanstaki bu artış elbette ki satışlara da yansıyacak ve cihazların daha geniş kitleler tarafından benimsenmesine yardımcı olacak. Konuya ilişkin Samsung yetkililerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar…

Samsung’a göre Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 seleflerinden daha çok satacak

Samsung’un akıllı telefon departmanının liderliğini üstlenen TM Roh, Galaxy Unpacked etkinliği sonrası basına verdiği demeçlerde önemli bilgiler aktardı. Roh’a göre Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri markanın geçen yılki cihazlarına göre yüzde 10 oranında daha yüksek satış rakamlarına ulaşacak.

2019 yılında piyasaya çıkan Galaxy Fold cihazlarından bu yana Samsung markası katlanabilir telefon pazarında liderliğini devam ettiriyor. Fakat geçtiğimiz aylarda yayınlanan raporlar, küresel pazarda Samsung’un yerini Huawei markasına kaptırdığı görüldü. Ancak Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6‘nın raflarda yer almasıyla birlikte bu durumun yeniden Samsung lehine değişeceği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri

Dahili ekran: 20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük

20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük Harici ekran: 6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük

6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 512GB dahili depolama

512GB dahili depolama Ön kamera: 10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera

10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens Boyutlar: 132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken)

132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken) Ağırlık: 239 gram

239 gram Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.400 mAh pil

25W şarjlı 4.400 mAh pil Renk seçenekleri: Gri, mavi ve siyah

Gri, mavi ve siyah İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri

Dahili ekran: 22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük

22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük Harici ekran: 3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük

3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Ön kamera: 10MP selfie kamerası

10MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens Boyutlar: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken)

165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken) Ağırlık: 187 gram

187 gram Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil Renk seçenekleri: Gri, mavi, yeşil ve siyah

Gri, mavi, yeşil ve siyah İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

Peki ya siz Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Cihazlarla ilgili fikirlerinizi bizlerle yorumlardan paylaşabilirsiniz.

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