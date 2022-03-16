Binance’in 1 BTC kazandıran Bitcoin Butonu oyunu nedir, nasıl oynanır?

Popüler kripto para borsası platformu Binance, kullanıcıların platform üzerinde ve sosyal medyadaki etkileşimini arttırmak amacıyla geliştirdiği ve kazananlara çeşitli hediyeler verdiği yeni Bitcoin oyununu duyurdu.

Bitcoin Butonu nedir? (#BitcoinButton)

“Bitcoin Butonu” (Bitcoin Button) adıyla duyurulan yeni oyun, adından da anlaşılacağı üzere Bitcoin Butonu’na basarak çeşitli hediyeler kazandırmayı sağlayan bir oyun. Hediyeler arasında BTC, NFT ve çeşitli para ödülleri bulunuyor. Eğer şanslı kişilerdenseniz 1 BTC kazanabiliyorsunuz.

Bitcoin Butonu ile hangi hediyeler veriliyor?

1 BTC

10,000 dolara kadar para ödülü

NFT (Gizemli Kutu)

Bitcoin Butonu nasıl oynanır?

Oldukça basit bir mantığa sahip olan Bitcoin Butonu oyununu oynamak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli

Buradaki linke tıklayarak Bitcoin Button sayfasına gidin. Twitter veya Binance hesabınız ile giriş yapın (Twitter ile giriş yapıyorsanız en az 10 takipçiye sahip olmanız ve @Binance hesabını takip etmeniz gerekiyor). Giriş yaptıktan sonra Bitcoin sembolünün olduğu butona (Bitcoin Butonu’na) basın. Hepsi bu kadar.

Bitcoin Butonu nasıl çalışıyor, kazananlar nasıl belirleniyor?

Bitcoin Butonu oyunun çalışma mantığı oldukça basit. Öncelikle 50,000 kişinin aynı anda sisteme giriş yapması gerekiyor. Gerekli sayıda kullanıcı sistemde bulunduğunda oyun 60 saniyelik geri sayım ile başlıyor. Her kullanıcı butona bastığında 60 saniyelik geri sayım sıfırlanıyor ve baştan başlıyor. Eğer butona son basan kişi iseniz; yani sayı olarak 60:00‘ı tutturduysanız oyunu kazanıyor ve 1 BTC‘nin sahibi oluyorsunuz.

Eğer BTC ödülünü kazanamadıysanız üzülmeyin, çünkü 10,000 dolarlık para ödülü ve NFT ödülü kazanma şansınız var.

10,000 dolarlık para ödülü çekilişine katılmak için öncelikle Bitcoin Butonu’na bastıktan sonra karşınıza çıkan sonucun ekran görüntüsünü almanız gerekiyor. Ardından bu ekran görüntüsünü #BitcoinButton ve #Binance haşhtag’leri ile birlikte Twitter’da paylaşmanız gerekiyor.

NFT ödülünü almak içinse yapmanız gereken çok daha basit. Çünkü Bitcoin Butonu’na bastığınız durumda zaten bir NFT ile ödüllendirilmiş oluyorsunuz. Ödülünüzü ise Binance’ın NFT sayfasındaki Gizemli Kutular (Mystery Boxes) bölümü altında bulabilirsiniz.

NOT: Her Binance ve Twitter kullanıcısının yalnızca bir kez butona basma hakkı olduğunu belirtelim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR >> Ücretsiz ve güvenilir Bitcoin kazanma siteleri (2022)