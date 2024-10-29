Apple Intelligence ne zaman Avrupa’ya gelecek?

Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar nihayet Apple Intelligence’ın mobil cihazlarına geleceği için belirli bir tarih aldı. Teknoloji devi Apple, yeni AI özelliklerini Nisan 2025’te AB’de iPhone ve iPad için kullanıma sunulacağını duyurdu.

Apple Intelligence, yazma araçları ve bildirim özetleri gibi özellikleri sayesinde İngilizce dilinde kullanıcılara sunuldu. Kısa süre önce yayınlanan iOS 18.1 güncellemesi ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkan hizmet, artık Avrupalı ​​tüketiciler için de çok yakında kullanıma sunulmaya başlanacak.

Apple, AB kullanıcıları için Nisan 2025’e işaret ediyor

Apple yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: “Nisan ayında Apple Intelligence özellikleri AB’deki iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulmaya başlayacak.”

Apple’ın yapay zeka paketi AB kullanıcıları için Mac cihazlarına, iPhone’lara nazaran daha erken geldi. Apple’ın Mac için yapay zeka işlevlerinin ilk dalgasını başlattığı macOS Sequoia 15.1 güncellemesi, Avrupa Birliği’ndeki kullanıcıların bu özelliklerden şimdiden yararlanabilmelerine olanak tanıyor.

Apple’ın iPhone cihazları için yapay zeka özelliklerini Avrupa Birliği ülkelerinde gecikmeli olarak yayınlama sebebi pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Bunun sebebi, iPhone ve iPad gibi mobil cihazlara yönelik yazılımlara bazı özel düzenlemeler getiren AB’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile ilgili oluyor. Ancak bu kurallar, Apple’ın mobil cihazlarda gerçek dağıtımdan önce masaüstündeki bazı özellikleri tanıtmasına olanak tanıyan macOS işletim sistemi için geçerli değil.

Apple ayrıca Apple Intelligence’ın yakında diğer dillerde de kullanıma sunulacağını doğruladı. Nisan 2025’te tüm kullanıcılar İtalyanca, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Korece, Çince, Japonca, Vietnamca dillerinde yapay zeka özelliklerinden faydalanabilecek. Ancak Aralık 2024 itibarıyla yeni İngilizce versiyonlarının kullanıma sunulması Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık, Güney Afrika, İrlanda gibi ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilecek.

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Apple Intelligence özellikleri aşamalı olarak sunulacak

Apple Intelligence birkaç aşamada piyasaya çıkacak. iOS 18.1’e sahip AB üyesi olmayan kullanıcılar halihazırda gerçek zamanlı transkripsiyonlar, yapay zeka bildirim özetleri ve destekli yazma özellikleri gibi araçlardan yararlanıyor.

iOS ve macOS’un sonraki sürümleri olan sırasıyla iOS 18.2 ve Sequoia 15.2, ChatGPT, Visual Intelligence ve uzun zamandır beklenen Image Playground dahil olmak üzere, görüntüleri gerçek zamanlı olarak düzenlemek için yapay zekanın gücünden yararlanmanıza olanak tanıyan yeni özellikler sunacak.

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