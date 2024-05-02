AnTuTu açıkladı: Nisan ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu her ay olduğu gibi yine ayın en yüksek performanslı akıllı telefon modellerini sıraladı. Nisan 2024 döneminin en güçlü Android telefonları belli oldu. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti olağanüstü performansıyla listeye hakimiyet kurdu. Listeye giren 10 telefondan 7’si Qualcomm’un performans canavarı çipiyle donatıldı.

Birinci sınıf telefonlar için gelişmiş bir deneyime kapı açan Snapdragon 8 Gen 3’ün bu çarpıcı başarısı, MediaTek’in rakibine göre geride kalmasına sebep oldu. MediaTek Dimensity 9300 her ne kadar gölgede kalsa dahi yine de listedeki kalan üç cihazda karşımıza çıktı.

Nisan ayının en güçlü amiral gemisi Android telefonları

Asus ROG Phone 8 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) iQOO 12 (Snapdragon 8 Gen 3) RedMagic 9 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 3) Vivo X Fold 3 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) Vivo X100 Pro (Dimensity 9300) iQOO 12 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) iQOO Neo 9 Pro (Dimensity 9300) Oppo Find X7 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3) Vivo X100 (Dimensity 93003) OnePlus 12 (Snapdragon 8 Gen 3)

ASUS’un üst düzey oyuncu telefonu ROG Phone 8 Pro, yüksek performansıyla AnTuTu listesinin zirvesinde yer aldı. Snapdragon 8 Gen 3 çipini kalbinde taşıyan akıllı telefon modeli, 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanın sunuluyor. 50 MP ana kameralı cihazda 65 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Yine aynı işlemciden güç alan iQOO 12 listenin ikinci basamağından karşımıza çıkarken, üçüncülüğü ise RedMagic 9 Pro+ üstleniyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefonların yanı sıra Dimensity 9300 çipiyle listeye giren modeller ise Vivo X100 Pro, iQOO Neo 9 Pro ve Vivo X100 oluyor.

Nisan ayının en güçlü orta segment Android telefonları

OnePlus Ace 3V (Snapdragon 7+ Gen 3) Realme GT Neo 6 SE (Snapdragon 7+ Gen 3) Redmi K70E (Dimensity 8300 Ultra) Realme GT Neo 5 SE (Snapdragon 7+ Gen 2) Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2) Oppo Reno 11 5G (Dimensity 8200) iQOO Neo 7 SE (Dimensity 8200) iQOO Z8 (Dimensity 8200) Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200) OnePlus Ace (Dimensity 8100 Max)

Snapdragon 7 Plus Gen 3 çipli ilk telefon olarak lanse edilen OnePlus Ace 3V, AnTuTu’nun hazırladığı orta seviye telefonlar listesinde zirveyi üstleniyor. 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla gelen modelde 100 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil kapasitesi taşınıyor.

Listenin ikinci sırasında Realme’nin fiyat-performans odaklı iddialı telefonu Realme GT Neo 6 SE yer alıyor. OnePlus Ace 3V ile aynı çipten güç alan model, birçok rakibinin önüne geçmeyi başarıyor. Üçüncülük koltuğunda ise MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemcili Redmi K70E bulunuyor.