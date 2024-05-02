Fiyat-performansa odaklanan Vivo V30e çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo V30 serisi akıllı telefon ailesine yeni bir seçenek dahil edildi. Vivo V30, V30 Pro ve V30 Lite’dan oluşan serinin son üyesi uygun fiyatlı Vivo V30e oldu. Fiyat-performans deneyimine odaklanan orta segment model, şık tasarımının yanı sıra fiyatına göre iddialı özellikleriyle de beğeni topladı.

V30’dan daha düşük, V30 Lite‘a göre ise daha gelişmiş bir donanıma sahip olarak serinin ara modeli olarak piyasaya duyurulan yeni seçenek ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunuldu. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında ise 6,78 inçlik büyük AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ve 5.500 mAh’lik geniş pil kapasitesi yer alıyor.

Vivo V30e özellikleri

İşletim sistemi: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 1.300 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 1.300 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP Sony IMX882 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP Sony IMX882 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Diğer özellikler: 5G bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C ve IP64 sertifikası

5G bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C ve IP64 sertifikası Batarya kapasitesi: 44 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

44 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü

Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,78 inç kavisli AMOLED ekranla gelen yeni Vivo telefonu 1.300 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızıyla karşımıza çıktı. Cihazda ekran altı parmak izi tarayıcısı yer alırken, telefonun ön tarafında orta kısma merkezi şekilde konumlandırılmış bir delik çentik detayı dikkat topluyor.

Ön tarafta 50 MP’lik bir lensle yüksek kaliteli selfie çekimleri ve görüntülü sohbet deneyimi vaat eden Vivo V30e, arka kısımda ise çift kamera modülüne ev sahipliği yapıyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP Sony IMX882 ana kamerayla gelen model, 2x’e kadar kayıpsız yakınlaştırma ve 4K kalitesinde video çekim desteği sağlıyor. Buna ek olarak cihazda 8 MP ultra geniş açılı lens ve Aura Light flaş bulunuyor.

8 GB RAM kapasitesiyle duyurulan uygun fiyatlı Vivo telefonu, sanal RAM desteği sayesinde 16 GB RAM’e kadar ulaşıyor. 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla gelen model, daha geniş hafıza talep edenler için microSD kart girişini destekliyor. Cihazın kalbinde ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti karşımıza çıkıyor.

44 watt hızlı şarj desteğinden güç alan Vivo V30e’de 5.500 mAh pil kapasitesi yer alıyor. 5G bağlantı desteğiyle çalışan model, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor.

Vivo V30e fiyatı

Mavi ve bordo renk seçenekleriyle ilk olarak Hindistan’da satışa çıkan yeni Vivo modeli, 27 bin 999 Hindistan Rupisi başlangıç fiyatıyla satılıyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 10 bin 800 TL’ye tekabül ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?