6,3 ekranlı performans canavarı: Honor Magic 7 Mini yola çıktı

Honor çok yakında kompakt bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

6,3 inç ekrana sahip olacak Honor Magic 7 Mini'nin ilk detayları ortaya çıktı.

Merakla beklenen modelin Vivo X200 Pro Mini, OPPO Find X8 Mini, OnePlus 13 Mini ve Samsung Galaxy S25 Edge gibi modellerle rekabet edeceği söyleniyor.

Android telefon pazarı son dönemlerde kompakt ve yüksek performanslı modellere olan ilginin artmasıyla birlikte ilginç bir evrime hazırlanıyor. Görünüşe göre OPPO çok yakında Find X8 Mini cihazını piyasaya sürmeyi planlıyor. Öte yandan OnePlus 13 Mini gibi “küçük boyutlu bir dev” ile çok yakında tanışmamız bekleniyor. Şimdi de Honor’un Magic 7 serisi için benzer bir tercih planladığına dair söylentiler ortaya çıktı.

Yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren Digital Chat Station’a göre Honor, yaklaşık 6.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip premium bir telefon üzerinde çalışıyor. Xiaomi 15 ve çok konuşulan OnePlus 13T’ye oldukça yakın bir boyuta sahip olacak bu cihaz, üst düzey donanımıyla kullanıcılar için etkileyici bir performans sunmaya odaklanacak.

Honor Magic 7 Mini “kompakt telefon” arayanlara hitap edecek

Honor Magic 7 Mini iddialara göre bu yılın ortalarında şirketin yeni katlanabilir telefonları ve orta seviye cihazlarıyla birlikte piyasaya çıkacak. Özellikle de Çin pazarında yoğun bir ilgi gören “kompakt telefon” pazarına hitap edecek bu cihaz, bazı kaynaklara göre “Honor Magic 7 Slim” adıyla da karşımıza çıkabilir.

“Slim” ismi doğrudan akıllara Güney Koreli teknoloji devi Samsung’u getiriyor. Şirketin bu yılın başlarında ön gösterimini yaptığı Galaxy S25 Slim, muhtemelen Honor’un yeni telefonuyla doğrudan rekabet içinde olacak. Honor imzalı yeni model, küçük boyutunun yanı sıra aynı zamanda tıpkı rakibi gibi ultra ince bir tasarıma ev sahipliği yapacak.

Honor Magic 7 Mini “boyundan beklenmeyecek” gelişmiş özelliklere sahip olacak. Merakla beklenen bu cihaz ayrıca Vivo X200 Pro Mini, OPPO Find X8 Mini ve OnePlus 13 Mini gibi cihazlarla kompakt telefon pazarında yarışa girecek.

Son olarak şirket, Honor 400 serisi akıllı telefon ailesi için de bir kompakt telefon geliştirmeyi planlıyor. Benzer boyutlara sahip olacağı öne sürülen bu model, ince gövdesi ve üst düzey özellikleriyle rakiplerine meydan okuyacak.

Yeni kompakt akıllı telefonun teknik özellikleri şimdilik gizemini koruyor. Daha fazla ayrıntıya ulaşmak için şirketten gelecek resmi açıklamaları beklememiz gerekecek.