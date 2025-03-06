Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    6,3 ekranlı performans canavarı: Honor Magic 7 Mini yola çıktı

    Kompakt akıllı telefonlar moda haline geliyor. 2025'in yeni telefon trendine Honor da dahil oldu. Honor Magic 7 Mini hakkında ilk detaylar geldi.
    Honor Magic 7 Mini
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Honor çok yakında kompakt bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
    • 6,3 inç ekrana sahip olacak Honor Magic 7 Mini'nin ilk detayları ortaya çıktı.
    • Merakla beklenen modelin Vivo X200 Pro Mini, OPPO Find X8 Mini, OnePlus 13 Mini ve Samsung Galaxy S25 Edge gibi modellerle rekabet edeceği söyleniyor.

    Android telefon pazarı son dönemlerde kompakt ve yüksek performanslı modellere olan ilginin artmasıyla birlikte ilginç bir evrime hazırlanıyor. Görünüşe göre OPPO çok yakında Find X8 Mini cihazını piyasaya sürmeyi planlıyor. Öte yandan OnePlus 13 Mini gibi “küçük boyutlu bir dev” ile çok yakında tanışmamız bekleniyor. Şimdi de Honor’un Magic 7 serisi için benzer bir tercih planladığına dair söylentiler ortaya çıktı.

    Yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren Digital Chat Station’a göre Honor, yaklaşık 6.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip premium bir telefon üzerinde çalışıyor. Xiaomi 15 ve çok konuşulan OnePlus 13T’ye oldukça yakın bir boyuta sahip olacak bu cihaz, üst düzey donanımıyla kullanıcılar için etkileyici bir performans sunmaya odaklanacak.

    Honor Magic 7 Mini “kompakt telefon” arayanlara hitap edecek

    Honor Magic 7 Mini iddialara göre bu yılın ortalarında şirketin yeni katlanabilir telefonları ve orta seviye cihazlarıyla birlikte piyasaya çıkacak. Özellikle de Çin pazarında yoğun bir ilgi gören “kompakt telefon” pazarına hitap edecek bu cihaz, bazı kaynaklara göre “Honor Magic 7 Slim” adıyla da karşımıza çıkabilir.

    “Slim” ismi doğrudan akıllara Güney Koreli teknoloji devi Samsung’u getiriyor. Şirketin bu yılın başlarında ön gösterimini yaptığı Galaxy S25 Slim, muhtemelen Honor’un yeni telefonuyla doğrudan rekabet içinde olacak. Honor imzalı yeni model, küçük boyutunun yanı sıra aynı zamanda tıpkı rakibi gibi ultra ince bir tasarıma ev sahipliği yapacak.

    Honor Magic 7 Mini

    Honor Magic 7 Mini “boyundan beklenmeyecek” gelişmiş özelliklere sahip olacak. Merakla beklenen bu cihaz ayrıca Vivo X200 Pro Mini, OPPO Find X8 Mini ve OnePlus 13 Mini gibi cihazlarla kompakt telefon pazarında yarışa girecek.

    Son olarak şirket, Honor 400 serisi akıllı telefon ailesi için de bir kompakt telefon geliştirmeyi planlıyor. Benzer boyutlara sahip olacağı öne sürülen bu model, ince gövdesi ve üst düzey özellikleriyle rakiplerine meydan okuyacak.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Yeni kompakt akıllı telefonun teknik özellikleri şimdilik gizemini koruyor. Daha fazla ayrıntıya ulaşmak için şirketten gelecek resmi açıklamaları beklememiz gerekecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.