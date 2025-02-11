OPPO Find X8 Mini’nin iddialı kamera yetenekleri ortaya çıktı

Çok yakında duyurulacak OPPO Find X8 Mini kompakt bir telefon arayanlar için güçlü performansıyla öne çıkacak.

Merakla beklenen yeni OPPO modelinin iddialı kamera yetenekleri sızdırıldı.

Cihazın üçlü kamera setiyle gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunması bekleniyor.

Merakla beklenen OPPO Find X8 serisi akıllı telefon ailesine yönelik beklentiler oldukça yükseldi. Asıl dikkatler serinin en gelişmiş modeli olan Find X8 Ultra’ya çevrilmişken, Find X8 Mini ise kompakt bir cihaz arayanlar için öne çıkacak.

Küçük boyutuna rağmen üst düzey teknik özellikler vadeden akıllı telefon son sızıntılarla birlikte ortaya çıktı. Yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çeken Digital Chat Station, Weibo platformu üzerinden önemli detaylar paylaştı. Paylaşılan bilgiler özellikle de OPPO Find X8 Mini modelinin kamera yeteneklerine odaklanıyor.

OPPO Find X8 Mini kamera detayları sızdırıldı

İddialara göre OPPO’nun yeni kompakt amiral gemisi telefonu üçlü kamera setine sahip olacak. Ana sensör 50 MP, 1/1.56 inç boyutlarda ve optik görüntü sabitleme özelliğini destekleyecek.

f/1.8 diyafram açıklığı ile düşük ışık koşullarında bile parlak çekimler elde etmeniz mümkün kılınacak. Daha önceki sızıntılarda Sony IMX9 serisi bir sensörün kullanılacağı öne sürülürken, son bilgiler Sony IMX866’ya işaret ediyor.

Kamerada ayrıca f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP’lik bir ultra geniş lens bulunuyor. Bu lens, geniş görüş alanına sahip görüntüleri yakalamak için ideal olacak. Üçlü seti tamamlayan detay ise 3,5X optik zoom, f/2,8 diyafram ve 0,6X ile 7X arasında genişletilmiş odak aralığına sahip 50MP periskop telefoto lens olacak.

OPPO Find X8 Mini teknik özellikleri

Kompakt yapısıyla dikkat çekecek OPPO Find X8 Mini’nin diğer özellikleri de belli oldu. Cihazın 6.3 inçlik LTPO OLED panelle geleceği söyleniyor. Modelin düz ve son derece ince çerçevelere sahip olacağı ekleniyor.

Çözünürlük kalitesi1.5K’ya (2640 x 1216 piksel) ulaşırken, yenileme hızı 120 Hz’de duruyor. Bu da görüntülerde akıcı bir deneyim ortaya koyuyor. Tasarımda metal çerçeve ve cam arka yüzey yer alıyor.

Performans canavarı OPPO Find X8 Mini iddialara göre MediaTek tarafından geliştirilen amiral gemisi Dimensity 9400 çipiyle donatılacak. Cihazda ayrıca NFC bağlantısı, kızılötesi ve stereo hoparlörler yer alacak.

Son olarak modelin Android 15 işletim sistemini temel alan ColorOS 15 arayüzüyle çalışacağı vurgulanıyor. Ayrıca cihazın uyarı kaydırıcısı yerine özelleştirilebilir bir eylem düğmesiyle geleceği de ekleniyor.