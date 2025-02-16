Kompakt tasarımlı OnePlus 13 Mini devasa bir pil sunacak

OnePlus 13 Mini'nin iddialı bir pil ömrüne sahip olacağı söyleniyor.

Ortaya çıkan raporlara göre yeni kompakt telefon 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Merakla beklenen cihaz Nisan ayında hem Çin hem de küresel pazarda raflara gelecek.

OnePlus iddialı yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Çinli şirketin yeni kompakt akıllı telefonu OnePlus 13 Mini ile tüketicilere ilgi çekici yepyeni bir seçenek sunmak istediği belirtiliyor. Sektörün tanınmış kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, merakla beklenen ürünün 2025 Nisan ayında piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. Kaynak ayrıca cihazla alakalı bazı ilginç detayları da ortaya koyuyor.

Kompakt boyutuyla kullanışlı bir mobil deneyime kapı aralayacak cihazın devasa 6.000 mAh bataryası olabilir. Raporda ayrıca ilginç bir eğilime de işaret ediliyor. OnePlus ve OPPO’nun önümüzdeki modellerinde daha da büyük piller kullanmayı planladığı görülüyor. Yılın ikinci yarısında gelmesi beklenen cihazlar için 6.500 mAh ile 7.000 mAh arasındaki kapasitelerden söz ediliyor.

OnePlus 13 Mini neler sunacak?

Kompakt tasarıma sahip akıllı telefon modeli OnePlus 13 Mini’nin ekranının 1.5K çözünürlüğe ve oldukça ince çerçevelere sahip 6.3 inç LTPO OLED panele sahip olması bekleniyor. Mobil fotoğrafçıların da ilgisini çekecek cihazın üç sensörlü gelişmiş bir kamera seti sunacağı aktarılyıor.

Merakla beklenen modelde 50 MP Sony IMX906 ana kamera yer alacak. Üçlü kamera setini tamamlayan diğer unsurlar ise 8 MP ultra geniş açılı ve 3x optik zoom desteğine sahip 50 MP periskop telefoto lens olacak.

Çok yakında resmi olarak duyurulması beklenen OnePlus 13 Mini’nin kalbinde Qualcomm’un geliştirdiği amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga seti yer alacak. Üst düzey bir performans ortaya koyacak cihazda ayrıca kablosuz şarj, ekrana entegre parmak izi tarayıcısı ve cam arka yüzey gibi detaylar da karşımıza çıkacak.

OPPO Find N5 için geri sayım başladı

OnePlus’ın kardeş markası OPPO da çok yakında yeni bir katlanabilir telefon modeli ile karşımıza çıkacak. 20 Şubat tarihinde şirket, OPPO Find N5 modelini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Telefonun kapalı haldeki kalınlığı 9.2 mm gibi dikkat çekici bir değere sahip olacak. Cihaz Snapdragon 8 Elite işlemci ile çalışacak. Aynı zanda modelde 5.700 mAh pil, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB dahili hafıza yer alacak.

80W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek OPPO Find N5, Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkacak, ColorOS 15 kullanıcı arayüzüne sahip olacak telefon DeepSeek R1 entegrasyonu ile çalışacak.

OPPO’nun yeni katlanabilir telefonu üçlü kamera setiyle raflarda boy gösterecek. Mobil fotoğrafçılar için öne çıkacak cihazda üç tane 50 MP kameraya yer verilecek.