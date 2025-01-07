2025’te Android 15 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

2025'te Android 15 güncellemesine ulaşacak Samsung modelleri ortaya çıktı.

Yıl sonuna kadar farklı segmentlerde onlarca cihazın yeni güncellemeye ulaşması bekleniyor.

Android 15 işletim sistemi ilk olarak Google Pixel serisi akıllı telefon modelleri için geçen yılın Ekim ayında piyasaya çıktı. Merakla beklenen Androi 15 güncellemesi One UI 7 arayüzü ile birlikte çok sayıda Samsung cihazına da kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Yeni güncelleme onlarca farklı modelde yayınlanacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk olarak Ocak ayında amiral gemisi Galaxy S25 serisi ile birlikte One UI 7’nin geleceğini zaten açıklamıştı. Fakat elbette ki yeni yazılım güncellemesi yalnızca amiral gemisi modellerle sınırlı tutulmayacak. Bunun yanı sıra güncellemenin pek çok orta seviye modelde, hatta bütçe dostu seçeneklerde bile yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl Android 15 güncellemesine sahip olacak Samsung modelleri

Samsung’un güncelleme dağıtım programındaki ana kriter, cihazların orijinal yazılım sürümüdür. Prensip olarak Android 13 ile başlatılan her Galaxy telefon modelinin Android 15 güncellemesine de ulaşması bekleniyor. Çünkü şirket eski akıllı telefon ve tabletlerinde en az iki büyük yazılım güncellemesini destekliyordu. Şimdi ise bu süreç yeni amiral gemisi cihazlarda altı yıla çıktı.

Aşağıda yer alan listede 2025 yılı sonuna kadar Android 15 güncellemesine sahip olması beklenen Samsung akıllı telefon modellerini bir araya getirdik. Fakat bu listenin marka tarafından resmi olarak doğrulanmış bir liste olmadığını belirtmekte fayda var. Tahminlere göre yeni güncellemeye ulaşacak cihazlar şunlar olacak:

Galaxy S serisi

Galaxy S21 FE, S21, S21 Plus ve S21 Ultra

Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra

Galaxy S23 FE, S23, S23 Plus ve S23 Ultra

Galaxy S24 FE, S24, S24 Plus ve S24 Ultra

Katlanabilir telefonlar (Z Flip ve Z Fold)

Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6

Galaxy A serisi

Galaxy A14 5G, A15 5G ve A16 5G

Galaxy A23, A24 ve A25

Galaxy A33, A34 ve A35

Galaxy A52, A53, A54 ve A55

Galaxy A73

Galaxy M serisi

Galaxy M15

Galaxy M33 ve M34

Galaxy M54 ve M55

Galaxy Tab