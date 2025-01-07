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    2025’te Android 15 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

    2025 yılı sonuna kadar Android 15 işletim sistemi güncellemesini alacak Samsung akıllı telefonlar belli oldu.
    Android 15 alacak Samsung modelleri
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    • 2025'te Android 15 güncellemesine ulaşacak Samsung modelleri ortaya çıktı.
    • Yıl sonuna kadar farklı segmentlerde onlarca cihazın yeni güncellemeye ulaşması bekleniyor.

    Android 15 işletim sistemi ilk olarak Google Pixel serisi akıllı telefon modelleri için geçen yılın Ekim ayında piyasaya çıktı. Merakla beklenen Androi 15 güncellemesi One UI 7 arayüzü ile birlikte çok sayıda Samsung cihazına da kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Yeni güncelleme onlarca farklı modelde yayınlanacak.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk olarak Ocak ayında amiral gemisi Galaxy S25 serisi ile birlikte One UI 7’nin geleceğini zaten açıklamıştı. Fakat elbette ki yeni yazılım güncellemesi yalnızca amiral gemisi modellerle sınırlı tutulmayacak. Bunun yanı sıra güncellemenin pek çok orta seviye modelde, hatta bütçe dostu seçeneklerde bile yayınlanacağı tahmin ediliyor.

    Bu yıl Android 15 güncellemesine sahip olacak Samsung modelleri

    Samsung’un güncelleme dağıtım programındaki ana kriter, cihazların orijinal yazılım sürümüdür. Prensip olarak Android 13 ile başlatılan her Galaxy telefon modelinin Android 15 güncellemesine de ulaşması bekleniyor. Çünkü şirket eski akıllı telefon ve tabletlerinde en az iki büyük yazılım güncellemesini destekliyordu. Şimdi ise bu süreç yeni amiral gemisi cihazlarda altı yıla çıktı.

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    Aşağıda yer alan listede 2025 yılı sonuna kadar Android 15 güncellemesine sahip olması beklenen Samsung akıllı telefon modellerini bir araya getirdik. Fakat bu listenin marka tarafından resmi olarak doğrulanmış bir liste olmadığını belirtmekte fayda var. Tahminlere göre yeni güncellemeye ulaşacak cihazlar şunlar olacak:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S21 FE, S21, S21 Plus ve S21 Ultra
    • Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra
    • Galaxy S23 FE, S23, S23 Plus ve S23 Ultra
    • Galaxy S24 FE, S24, S24 Plus ve S24 Ultra

    Katlanabilir telefonlar (Z Flip ve Z Fold)

    • Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3
    • Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6
    Samsung Galaxy A55
    Görsel: Samsung

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A14 5G, A15 5G ve A16 5G
    • Galaxy A23, A24 ve A25
    • Galaxy A33, A34 ve A35
    • Galaxy A52, A53, A54 ve A55
    • Galaxy A73

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M15
    • Galaxy M33 ve M34
    • Galaxy M54 ve M55

    Galaxy Tab

    • Galaxy Tab S8, S8 Plus ve S8 Ultra
    • Galaxy Tab S9, S9 Plus ve S9 Ultra
    • Galaxy Tab S10 Plus ve S10 Ultra
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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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