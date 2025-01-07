HMD OffGrid tüm telefonlara uydu bağlantısı desteği getiriyor

HMD OffGrid tüm telefonlar için uydu bağlantısı desteği vaat ediyor.

CES 2025'te duyurulan cihaz, 199 dolardan alıcılara hitap ediyor.

Bununla birlikte kullanıcıların uydu iletişiminden yararlanabilmesi için aylık ya da yıllık belirli bir ücret ödemeleri gerektiği vurgulanıyor.

CES 2025 heyecan verici sunumlara ev sahipliği yapıyor. Yılın en çok konuşulacak teknolojilerini bir araya getiren dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta teknoloji tutkunlarını ağırlıyor. Etkinlikte sahne alan markalardan biri de Nokia markasının şu anda sahibi olan HMD oluyor. Şirket etkinliğin ilk gününde HMD OffGrid cihazını sergileyerek dikkatleri üzerine çekiyor.

HMD OffGrid, akıllı telefonlara bağlanabilen uydu mesaj vericileri Motorola Defy ve Garmin InReach Messenger Plus’ın yeni rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Bağlantı, OffGrid HMD’de Viasat ve Skylo uydularının L bandı üzerinden sağlanıyor. Bu da kullanıcıların OffGrid uygulamasıyla gerçek zamanlı metin, ses ve takipli check-in mesajlaşmasına olanak tanıyor.

HMD OffGrid neler sunuyor?

CES 2025 etkinliğinde tanıtılan OffGrid, telefon numaranız kullanılarak SMS mesajlarının gönderilmesinin rahatlığını da sağlıyor. Böylece başka hiç kimsenin sizinle iletişim kurmak için herhangi bir uygulama indirmesine gerek kalmıyor.

Gerçek zamanlı izleme için HMD OffGrid üzerindeki özel düğmeye dokunularak GPS tabanlı konum kullanılarak 5 kişiye kadar paylaşılabiliyor. Bununla birlikte telefona olan ihtiyaç ortadan kalkıyor.. Ayrıca iletişim cihazının askeri düzeyde bir dirence sahip olduğu da ifade ediliyor.

OffGrid’in SOS sistemi, yakında bir cep telefonu olmadan da çalışma yeteneğine ev sahipliği yapıyor. Sadece özel düğmeye basarak “Yalnız mısınız?” ya da “Neredesiniz?” gibi soruları yanıtlamanız mümkün oluyor. Amerika, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’yı kapsayan Focus Point International acil durum ağı aracılığıyla mevcut konumunuzla ilgili yardım isteği gönderebiliyorsunuz.

Focus Point, gerektiğinde yardım sağlamak için bir kurtarma hizmeti sunuyor. Hatta sizi kurtarmak için faturayı ödeyerek yalnızca tıbbi masrafları kullanıcıya bırakıyor. HMD OffGrid pil şarjla 4 güne kadar dayanabiliyor ve her 30 dakikada bir kontrol edilebiliyor. Maksimum pil ömrü ise bekleme modunda 10 gün olarak belirtiliyor.

Android Central tarafından aktarılan bilgilere göre HMD OffGrid’in fiyatı 199 dolar olarak listelenecek. Fakat uydu bağlantısı özelliğini kullanabilmeniz için aylık 15 dolar ya da yıllık 79 dolar ödeme yapmanız gerekecek.