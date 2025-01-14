Xiaomi uçuşa geçti: Akıllı telefon pazarında hızla yükseliyor

Counterpoint Research raporuna göre Xiaomi, 2024 yılının en hızlı büyüyen markası oldu.

Şirket bir önceki yıla göre yüzde 12'lik bir büyüme kaydetti.

Apple ve Samsung ise bu süreçte pazarda liderliğini korudu.

Akıllı telefon pazarı son dönemlerde kayda değer bir toparlanma gördü. Bilindiği üzere 2023 yılında son on yılın en düşük telefon satışları gerçekleşmişti. Fakat 2024 pazara adeta yeni bir soluk getirerek bu negatif tabloyu olumlu noktaya taşıdı.

2024’te satışlar önceki yıla kıyasla yüzde 4 oranında artış gösterdi. Bu da akıllı telefon pazarının geleceği açısından bizlere umut verdi. Bununla birlikte pazardaki bazı markalar olağanüstü büyüme rakamlarına ulaşarak dikkatleri üzerinde topladı. Bunlardan biri olan Çinli teknoloji devi Xiaomi, ulaştığı çarpıcı sonuçlarla listelere adını altın harflerle kazıdı.

Xiaomi, 2024’ün en hızlı büyüyen üreticisi oldu

Counterpoint Research raporuna göre Xiaomi, 2024 yılında dünyanın en hızlı büyüyen üreticisi unvanını kazandı. Şirketin küresel pazar payı önceki yıla göre yüzde bir puan arttı. Bu da markayı Apple ve Samsung gibi pazar paylarında aynı oranda daralma yaşayan devlerden açıkça ayıran olağanüstü bir sonuç olarak kayıtlara geçti.

Bilindiği gibi Çinli şirket dünyanın ana pazarlarından birinde bulunmuyor. Xiaomi’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde fiziksel bir varlık olmaması, ulaşılan bu sonuç adına daha da ümit verici bir bakış açısı ortaya koyuyor.

Xiaomi çalışmalarını diğer coğrafi alanlarda yoğunlaştırmayı seçiyor. Avrupa, Asya ve Afrika çok agresif bir genişleme stratejisinin ana fetih alanlarını temsil ediyor. Ürün portföyünün yeniden düzenlenmesi, ileri teknoloji cihazlara yönelme ve yaratıcı pazarlama kampanyaları bu sonuçların elde edilmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Samsung ve Apple üst sıralardaki yerini koruyor

Küresel akıllı telefon pazarının tartışmasız liderleri Samsung ve Apple, 2024 yılında istikrarlı bir performans sergiledi. Samsung, Galaxy S24 ve Galaxy A serisinin iyi performansı sayesinde yüzde 19 pazar payıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Apple ise yüzde 18’lik pazar payıyla onu yakından takip ediyor. iPhone 16 serisi ne yazık ki kamuoyunu heyecanlandırmaya yetmemiş gibi görünüyor. Apple Intelligence yapay zeka desteğinin beklenenden geç cihazlara gelmesi, serinin cazibe unsurunu ortadan kaldırmış gibi duruyor.

Counterpoint Research’e göre akıllı telefon sektörünün geleceği önemli bir evrim görecek. Üretken yapay zeka orta sınıf telefonlar için de standart haline gelecek. Tahminler, 2028 yılına kadar fiyatı 250 doların üzerinde olan on akıllı telefondan dokuzunun GenAI ile uyumlu olacağını gösteriyor.