Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Xiaomi uçuşa geçti: Akıllı telefon pazarında hızla yükseliyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2024 yılında akıllı telefon pazarında olağanüstü bir büyüme kaydetti.
    Xiaomi
    Görsel: Xiaomi
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Counterpoint Research raporuna göre Xiaomi, 2024 yılının en hızlı büyüyen markası oldu.
    • Şirket bir önceki yıla göre yüzde 12'lik bir büyüme kaydetti.
    • Apple ve Samsung ise bu süreçte pazarda liderliğini korudu.

    Akıllı telefon pazarı son dönemlerde kayda değer bir toparlanma gördü. Bilindiği üzere 2023 yılında son on yılın en düşük telefon satışları gerçekleşmişti. Fakat 2024 pazara adeta yeni bir soluk getirerek bu negatif tabloyu olumlu noktaya taşıdı.

    2024’te satışlar önceki yıla kıyasla yüzde 4 oranında artış gösterdi. Bu da akıllı telefon pazarının geleceği açısından bizlere umut verdi. Bununla birlikte pazardaki bazı markalar olağanüstü büyüme rakamlarına ulaşarak dikkatleri üzerinde topladı. Bunlardan biri olan Çinli teknoloji devi Xiaomi, ulaştığı çarpıcı sonuçlarla listelere adını altın harflerle kazıdı.

    Xiaomi, 2024’ün en hızlı büyüyen üreticisi oldu

    Counterpoint Research raporuna göre Xiaomi, 2024 yılında dünyanın en hızlı büyüyen üreticisi unvanını kazandı. Şirketin küresel pazar payı önceki yıla göre yüzde bir puan arttı. Bu da markayı Apple ve Samsung gibi pazar paylarında aynı oranda daralma yaşayan devlerden açıkça ayıran olağanüstü bir sonuç olarak kayıtlara geçti.

    Bilindiği gibi Çinli şirket dünyanın ana pazarlarından birinde bulunmuyor. Xiaomi’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde fiziksel bir varlık olmaması, ulaşılan bu sonuç adına daha da ümit verici bir bakış açısı ortaya koyuyor.

    2024 akıllı telefon satışları
    Görsel: Counterpoint Research

    Xiaomi çalışmalarını diğer coğrafi alanlarda yoğunlaştırmayı seçiyor. Avrupa, Asya ve Afrika çok agresif bir genişleme stratejisinin ana fetih alanlarını temsil ediyor. Ürün portföyünün yeniden düzenlenmesi, ileri teknoloji cihazlara yönelme ve yaratıcı pazarlama kampanyaları bu sonuçların elde edilmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    Samsung ve Apple üst sıralardaki yerini koruyor

    Küresel akıllı telefon pazarının tartışmasız liderleri Samsung ve Apple, 2024 yılında istikrarlı bir performans sergiledi. Samsung, Galaxy S24 ve Galaxy A serisinin iyi performansı sayesinde yüzde 19 pazar payıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

    Apple ise yüzde 18’lik pazar payıyla onu yakından takip ediyor. iPhone 16 serisi ne yazık ki kamuoyunu heyecanlandırmaya yetmemiş gibi görünüyor. Apple Intelligence yapay zeka desteğinin beklenenden geç cihazlara gelmesi, serinin cazibe unsurunu ortadan kaldırmış gibi duruyor.

    iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Counterpoint Research’e göre akıllı telefon sektörünün geleceği önemli bir evrim görecek. Üretken yapay zeka orta sınıf telefonlar için de standart haline gelecek. Tahminler, 2028 yılına kadar fiyatı 250 doların üzerinde olan on akıllı telefondan dokuzunun GenAI ile uyumlu olacağını gösteriyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.