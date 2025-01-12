ŞOK’tan Samsung Galaxy S24 Ultra için 19.500 TL indirim fırsatı

ŞOK marketler bu hafta Samsung Galaxy S24 Ultra için oldukça cazip bir fırsat sunuyor.

Amiral gemisi akıllı telefon modeli için 19 bin 500 TL'lik bir indirim yapıldı.

Cihazın 512 GB'lık sürümü şu anda ŞOK'ta 66 bin 999 TL karşılığında satılıyor.

ŞOK marketler zinciri her hafta çeşitli teknolojik cihazlar ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Bu hafta sonu, yani 11 Ocak ŞOK aktüel ürünler listesinde ise amiral gemisi Samsung Galaxy S24 Ultra modeli için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuluyor. Şu anda piyasadaki en iyi telefonlar arasında değerlendirilen bu model, 19 bin 500 TL’lik bir fiyat avantajıyla raflarda boy gösteriyor.

Kısa süreliğine geçerli olan Galaxy S24 Ultra indirimi, performans canavarı yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen tüketiciler için cazip bir seçenek haline geliyor. Peki ya Samsung’un üst düzey modeli tüketicilere neler sunuyor? Sizler için cihazın indirimli fiyatı ve güçlü teknik özellikleri ile ilgili merak edilen tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte detaylar…

ŞOK marketlerde Samsung Galaxy S24 Ultra için indirim: İşte fiyatı

Samsung’un resmi internet sitesinde amiral gemisi Galaxy S24 Ultra modeli 256 GB dahili depolama alanı seçeneğiyle 82 bin 499 TL karşılığında satılıyor. Üst düzey modelin 512 GB’lık sürümü ise 86 bin 499 TL’den erişilebiliyor.

11 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu listesinde yer alan Samsung Galaxy S24 Ultra modeli için sunulan indirim ile birlikte cihaz tüketicilere ciddi bir ayrıcalık sunuyor. 512 GB dahili depolama alanına sahip sürümüyle 66 bin 999 TL karşılığında satılan model, tüketicilere 19 bin 500 TL fiyat avantajı sağlıyor.

Samsung’un performans canavarı telefonu 6,8 inç Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipini kalbinde taşıyan model, 200 MP ana kamerayla mobil fotoğrafçılar için ayrıcalıklı bir deneyim sağlıyor.

Dörtlü kamera setine ve S Pen dijital kalem desteğine sahip olan cihazda 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Cihaz, 22 Ocak’ta piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra gelene kadar markanın en güçlü telefonu olmaya devam edecek.

Samsung Galaxy S24 Ultra teknik özellikleri