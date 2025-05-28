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    Huawei Nova Y73 piyasaya çıktı: İşte özellikleri

    Huawei Nova Y73 orta seviye özellikleri ile resmen tanıtıldı. Global pazar için duyurulan cihazın merak edilen detayları duyuruldu.
    Huawei Nova Y73
    • Huawei'nin yeni ortaya seviye telefonu global pazar için resmen duyuruldu.
    • Fiyat-performans odaklı bir deneyime sahip olacak Huawei Nova Y73 tanıtıldı.
    • 6.620 mAh'lik devasa pil kapasitesine sahip olan telefonda 50 MP ana kamera ve 8 GB RAM kapasitesi yer alıyor.

    Çinli teknoloji devi Huawei bugün sürpriz bir şekilde küresel pazara yönelik yeni orta sınıf akıllı telefonu ile karşımıza çıktı. Fiyat-performans deneyimine odaklanan Huawei Nova Y73 resmen tanıtıldı.

    Cihaz aslında temel olarak Huawei Enjoy 80‘in uluslararası bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken model, darbeye dayanıklı gövdesi ve büyük kapasiteli bataryasıyla öne çıkmayı hedefliyor.

    Cihazın ilk dikkat çeken özelliklerinden biri, düz kenarlı bir gövde ve plastikten yapılmış gibi görünen düz panellerden oluşan görünümü oluyor. Premium malzemelere sahip olmasak da özenli bir işçilik göze çarpıyor.

    Mavi tonda, ışığın açısına göre davranışını değiştiren bir doku yer alıyor. Siyah alternatifte ise altın detaylara sahip mat bir arka yüzey bulunuyor. Toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık için IP64 sertifikasının yanı sıra, 1,8 metre yüksekliğe kadar darbelere karşı yüksek dayanıklılığı için SGS 5 yıldızı mevcut.

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    Huawei Nova Y73 özellikleri

    • Boyutlar: 166 x 76,6 x 8,3 mm
    • Ağırlık: 203 gr
    • Ekran: 1604 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç IPS LCD ekran, 90 Hz’e kadar yenileme hızı ve 1.000 nite kadar parlaklık
    • İşlemci: Henüz açıklanmadı (HiSilicon Kirin 710A olduğu tahmin ediliyor)
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8 diyafram)
    • Bağlantı: 4G, Bluetooth 5.1, 2.4GHz Wi-Fi 4 ve NFC bağlantıları
    • Batarya kapasitesi: 40W şarjlı 6.620 mAh pil
    • İşletim sistemi: EMUI 12

    Huawei’nin yeni telefonu 6.67 inç büyüklüğünde, 1604 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekran sunuyor. Bu ekranda 1.000 nite kadar yüksek parlaklık ve göz koruma özellikleri yer alıyor.

    Huawei Nova Y73

    Cihazın işlemcisi belirtilmemiş olsa da bunun Huawei’nin eski Kirin 710A çipiyle donatıldığı tahmin ediliyor. 2018 yılında piyasaya sürülen çip, 14nm üretim teknolojisiyle üretiliyor. Yapılan kıyaslamalara göre MediaTek Helio G81 gibi rakiplerinin hemen altında yer alıyor. Cihaza ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı mevcut.

    GSMArena’nın haberine göre Huawei Nova Y73 modeli 8 MP ön lense ve 50 MP arka sensöre sahip. Buna rağmen Huawei, yüksek çözünürlükte iyi görüntü kalitesi vadediyor.

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    Telefonun en güçlü yanlarından biri de 6.620 mAh’lik büyük pili oluyor. Bu pille 1,2 güne kadar kesintisiz video oynatma veya 2,6 güne kadar müzik dinleme imkanı elde ediliyor. Şirkete göre yalnızca 10 dakikalık şarjla 5 saat ekstra oynatma süresi sağlayabilen 40W hızlı şarjın devasa kapasitesini destekliyor.

    Cihazın teknik özellikleri 4G bağlantısı, Bluetooth 5.1, 2.4 GHz Wi-Fi 4, NFC, yan taraftaki güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucu, aramalara/uygulamalara kısayol sağlayan “X butonu” ve EMUI 12 işletim sistemiyle tamamlanıyor.

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    Huawei Nova Y73 fiyatı

    Huawei’nin yeni orta seviye telefonu Nova 73’ün satış fiyatı henüz açıklanmadı. Merakla beklenen cihazın çıkış tarihi de belirsizliğini koruyor. Modelin ilerleyen günlerde global pazarda satışa çıkması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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