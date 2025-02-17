Xiaomi HyperOS 2.1 güncellemesi global olarak çıktı: Hangi modeller destekleyecek?

- HyperOS 2.1 güncellemesi nihayet global olarak yayınlandı.
- Ortaya çıkan raporlara göre şimdilik yalnızca Xiaomi 14 Ultra modeli yeni güncellemeye ulaşabildi.
- Önümüzdeki günlerde güncellemenin diğer modeller için de yayınlanmaya başlayacağı söyleniyor.
Çinli teknoloji devi Xiaomi nihayet HyperOS 2.1 güncellemesinin global versiyonunu duyurdu. Markanın Çin lansmanı için yaklaşık üç ay beklenen güncellemenin ardından, artık dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar arayüzün özelliklerinden faydalanabilecek.
XiaomiTime’ın haberine göre OS2.0.102.0.VNAEUXM sürüm numarasıyla gelen yeni güncelleme şu anda yalnızca Xiaomi 14 Ultra ile sınırlı durumda. Fakat ilerleyen günlerde güncellemenin diğer modellere de gelmesi bekleniyor.
HyperOS 2.1 özellikleri
Güncellemenin gelmesiyle birlikte uyumlu cihazların kullanıcıları yazılımda pek çok iyileştirmenin keyfini çıkarabilecek. Bunlar arasında Game Turbo’nun yeni versiyonu, cihazlar arasında kesintisiz bağlantı, geliştirilmiş masaüstü ve Kontrol Merkezi, dosya transferleriyle yeni bir bağlantı boyutu, daha iyi fotoğraflar için kamera optimizasyonları, albümdeki gelişmiş özellikler, Super Xiao AI yapay zeka hizmeti ve daha fazlası kullanıcılarla buluşuyor.
HyperOS 2.1 güncellemesi ile gelen yenilikler şu şekilde sıralanıyor:
Bağlantı ve İletişim
- İnternet olmadan sesli sohbete olanak sağlayan yeni Şebekesiz mod
- Daha fazla bağlanabilirlik sağlamak için geliştirilmiş cihaz bağlantı istemleri
- Benzersiz Xiaomi hesapları aracılığıyla cihazlar arası sorunsuz dosya aktarımı
Masaüstü ve Kontrol Merkezi
- Masaüstünde arama kutusu kapalıysa yeni 4×6 düzen seçeneği
- Ayarlanabilir el feneri olan gelişmiş kontrol merkezi
- Pil tüketimini önlemek için akıllı aktif el feneri bildirim sistemi
Kamera Sistemi
- Şehirlerin gece fotoğraflanması için geliştirilmiş gece görüşü
- Arkadan aydınlatmalı sahnelerde gelişmiş anlık görüntü özellikleri
- Çok çeşitli aydınlatma koşullarında optimize edilmiş görüntüleme performansı
Albüm ve Galeri
- “Today on This Day” için gizleme seçenekleri de dahil olmak üzere yeniden tasarlanan albüm düzeni
- Sertifikalar, konumların anahtar kelimeleri ve saatler üzerinde geliştirilmiş arama işlevi
- Yeni albüm görüntüleme sütunları
- Silme/engelleme eylemlerine uzun basma
Yapay zeka
- Bağlamsal öneri ile geliştirilmiş Xiao AI
- Daireden aramaya fonksiyonu ile akıllı görüntü tanıma
- Albüm oluşturma ve medya arama için sesli kontrol
Oyun
- Performans Gösterge Tablosu ile Güncellenmiş Oyun Araç Kutusu
- Optimize edilmiş oyun arayüzü
- Oyun deneyimini geliştirmek için geliştirilmiş işleme
HyperOS 2.1 alacak Xiaomi telefonlar
Geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan bir rapor, HyperOS 2.1 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri ile ilgili bizlere önemli ipuçları sundu. Kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği güncellemeye ulaşacak modeller şunlar olacak:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- POCO F6
- POCO X6 Pro
- Xiaomi MIX FLIP
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 13T Pro