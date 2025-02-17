Xiaomi HyperOS 2.1 güncellemesi global olarak çıktı: Hangi modeller destekleyecek?

HyperOS 2.1 güncellemesi nihayet global olarak yayınlandı.

Ortaya çıkan raporlara göre şimdilik yalnızca Xiaomi 14 Ultra modeli yeni güncellemeye ulaşabildi.

Önümüzdeki günlerde güncellemenin diğer modeller için de yayınlanmaya başlayacağı söyleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi nihayet HyperOS 2.1 güncellemesinin global versiyonunu duyurdu. Markanın Çin lansmanı için yaklaşık üç ay beklenen güncellemenin ardından, artık dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar arayüzün özelliklerinden faydalanabilecek.

XiaomiTime’ın haberine göre OS2.0.102.0.VNAEUXM sürüm numarasıyla gelen yeni güncelleme şu anda yalnızca Xiaomi 14 Ultra ile sınırlı durumda. Fakat ilerleyen günlerde güncellemenin diğer modellere de gelmesi bekleniyor.

HyperOS 2.1 özellikleri

Güncellemenin gelmesiyle birlikte uyumlu cihazların kullanıcıları yazılımda pek çok iyileştirmenin keyfini çıkarabilecek. Bunlar arasında Game Turbo’nun yeni versiyonu, cihazlar arasında kesintisiz bağlantı, geliştirilmiş masaüstü ve Kontrol Merkezi, dosya transferleriyle yeni bir bağlantı boyutu, daha iyi fotoğraflar için kamera optimizasyonları, albümdeki gelişmiş özellikler, Super Xiao AI yapay zeka hizmeti ve daha fazlası kullanıcılarla buluşuyor.

HyperOS 2.1 güncellemesi ile gelen yenilikler şu şekilde sıralanıyor:

Bağlantı ve İletişim

İnternet olmadan sesli sohbete olanak sağlayan yeni Şebekesiz mod

Daha fazla bağlanabilirlik sağlamak için geliştirilmiş cihaz bağlantı istemleri

Benzersiz Xiaomi hesapları aracılığıyla cihazlar arası sorunsuz dosya aktarımı

Masaüstü ve Kontrol Merkezi

Masaüstünde arama kutusu kapalıysa yeni 4×6 düzen seçeneği

Ayarlanabilir el feneri olan gelişmiş kontrol merkezi

Pil tüketimini önlemek için akıllı aktif el feneri bildirim sistemi

Kamera Sistemi

Şehirlerin gece fotoğraflanması için geliştirilmiş gece görüşü

Arkadan aydınlatmalı sahnelerde gelişmiş anlık görüntü özellikleri

Çok çeşitli aydınlatma koşullarında optimize edilmiş görüntüleme performansı

Albüm ve Galeri

“Today on This Day” için gizleme seçenekleri de dahil olmak üzere yeniden tasarlanan albüm düzeni

Sertifikalar, konumların anahtar kelimeleri ve saatler üzerinde geliştirilmiş arama işlevi

Yeni albüm görüntüleme sütunları

Silme/engelleme eylemlerine uzun basma

Yapay zeka

Bağlamsal öneri ile geliştirilmiş Xiao AI

Daireden aramaya fonksiyonu ile akıllı görüntü tanıma

Albüm oluşturma ve medya arama için sesli kontrol

Oyun

Performans Gösterge Tablosu ile Güncellenmiş Oyun Araç Kutusu

Optimize edilmiş oyun arayüzü

Oyun deneyimini geliştirmek için geliştirilmiş işleme

HyperOS 2.1 alacak Xiaomi telefonlar

Geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan bir rapor, HyperOS 2.1 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri ile ilgili bizlere önemli ipuçları sundu. Kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği güncellemeye ulaşacak modeller şunlar olacak: