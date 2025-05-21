Xiaomi 15S Pro ve Pad 7 Ultra özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı

Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi 15S Pro ve Xiaomi YU7 SUV yarın (22 Mayıs) Çin'de piyasaya çıkacak.

Çinli şirketin yeni performans canavarı akıllı telefon ve tableti, Xiaomi'nin geliştirdiği XRING O1 yonga setinden güç alacak.

Ortaya çıkan son raporlara göre Xiaomi Pad 7 Ultra'da 16 GB'a kadar RAM kapasitesi ve Android 15 işletim sistemi yer alacak.

Merakla beklenen üst düzey tablet modeli Xiaomi Pad 7 Ultra çok yakında Xiaomi 15S Pro ve Xiaomi YU7 SUV ile birlikte duyurulacak. Şirketin yeni ürünleri 22 Mayıs’ta Çin pazarında resmi olarak tanıtılacak. Son olarak şirketten gelen bilgilere göre markanın ilk geliştirdiği yonga seti olan XRING O1, heyecan uyandıran yeni tablette boy gösterecek.

Kısa bir süre önce Xiaomi 15S Pro modeli XRING O1 yonga setiyle Geekbench’te ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Xiaomi Pad 7 Ultra, bazı iddialı teknik özellikleri ile Geekbench veritabanında listelendi. Cihazla alakalı akıllarda soru işareti oluşturan birçok detay gün yüzüne çıktı.

Xiaomi 15S Pro ve Pad 7 Ultra’dan neler bekleniyor?

Yakın zaman önce Geekbench’te görülen Xiaomi 15S Pro cihazı 3.9 GHz maksimum frekansta iki çekirdek, 3.04 GHz’de dört çekirdek, 1.9 GHz’de iki çekirdek ve 1.8 GHz’de iki çekirdekten oluşan XRING O1 yonga setiyle dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca cihazın Mali-G925 Immortalis GPU’yu sahip olacağı da öğrenildi.

Son olarak Xiaomi Pad 7 Ultra, Geekbench veritabanında 25032RP42C koduyla yer aldı. Fakat yonga seti biraz farklı bir konfigürasyonla karşımıza çıktı. Cihazın aynı Mali-G925 Immortalis GPU’yu kullanacağı, fakat 3.7 GHz maksimum frekansta 2 çekirdek, 3.04 GHz’de 4 çekirdek, 1.9 GHz’de 2 çekirdek ve 1.8 GHz’de 2 çekirdek ile geleceği söyleniyor.

Bunun yanı sıra ayrıca yeni tablet modelinin 16 GB RAM ve Android 15 işletim sistemiyle geleceği doğrulanıyor. Performans canavarı bir donanıma ev sahipliği yapacak Xiaomi Pad 7 Ultra tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 2.191 ve 8.741 puan elde etti.

Xiaomi’den gelen bilgilere göre tablet ultra ince kenarlara sahip 14 inç OLED ekrana, 12.000 mAh pil kapasitesine, 120W hızlı şarja, Xiaomi Pen stylus desteğine, 5.1 milimetre kalınlığa ve 609 gram ağırlığa sahip olacak.

XRING O1 çipinin özellikleri

Xiaomi’nin geliştirdiği yeni XRING O1 yonga seti ikinci nesil 3 nanometre üretim süreci kullanılarak geliştirildi. Bu ileri teknoloji, çipe entegre edilen 19 milyar transistörle daha yüksek enerji verimliliği ve üstün performans sağlıyor.

XRING O1’in geliştirilmesi dört yıllık bir araştırma ve geliştirme süreci gerektirdi. Bu hamle, Xiaomi’nin Apple, Samsung ve Huawei gibi yarı iletken tasarımına hakim olan seçkin üretici grubuna kesin girişini temsil ediyor.

Xiaomi, XRING O1 ile daha fazla teknolojik bağımsızlık ve ürünlerinin donanımları üzerinde tam kontrol sağlamayı hedefliyor. Bu aynı zamanda Apple ve Huawei’nin kendi çipleriyle yaptığı gibi çip, işletim sistemi ve uygulamalar arasında daha derin bir entegrasyona da olanak sağlayacak.