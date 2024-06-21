Xiaomi 15’in çıkış tarihi ile ilgili yeni açıklamalar geldi

Çinli teknoloji devi Xiaomi üretmiş olduğu akıllı telefonlarla dünya çapında büyük bir ilgi görüyor. Başlangıçta uygun fiyatlı telefonlara odaklanan, son yıllarda ise “Premium” segmente hitap eden modellerle karşımıza çıkan şirket, son olarak Xiaomi 14 serisi akıllı telefon ailesiyle dikkatleri üzerinde toplamıştı. Performans canavarı modeller Qualcomm tarafından geliştirilen Snapragon 8 Gen 3 yonga setine sahip ilk telefonlar olarak lanse edilmişti.

Xiaomi 14 hala daha satış listelerinde üst sıralardan karşımıza çıkarken, gözler şimdiden serinin yeni modeline çevrilmeye başladı. Xiaomi 15’in çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Heyecan uyandıran cihazların geleneğe sadık kalarak selefiyle aynı dönemde raflara geleceği öğrenildi.

Xiaomi 15 ne zaman çıkacak?

Yılın en iddialı telefonlarından bir tanesi olarak öne çıkacak Xiaomi 15’in çıkış tarihi hakkında yeni açıklamalar geldi. Şimdiye kadar yapmış olduğu tahminlerle dikkat toplayan Smart Pikachu’nun iddialarına göre beklenen model Ekim ayının ortalarında piyasaya sunulacak. Şık bir tasarımla karşımıza çıkması beklenen ürünün biraz daha yuvarlak köşelere sahip olacağı, aynı zamanda düz bir ekran deneyimin sunacağı aktarılıyor.

Performans anlamında da cihazın beklentileri fazlasıyla karşılayacağı öne sürülüyor. Qualcomm tarafından geliştirilen ve ilerleyen aylarda duyurulması beklenen Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ilk kez bu seride yer alacak. Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapacak modeller yapay zeka (AI) konusunda da ilgi çekici ve pratik deneyimler sağlayacak.

Bir başka güvenilir kaynak olan Digital Chat Station da Smart Pikachu’nun iddialarını doğrulayan bir açıklamada bulundu. Weibo’dan yapılan paylaşımda Xiaomi 15’in çıkış tarihi için işaret edilen Ekim ayı onaylandı ve şirketin lansman çizelgesini bozmayacağı anlaşıldı. Bilindiği üzere Xiaomi 14 serisi de geçen yılın Ekim ayının ortalarında duyurulmuştu.

Yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 4 piyasadaki en iyi Android telefonların kalbinde yer alacak. İlk olarak Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinde kullanıcılarla buluşacağı öne sürülen yonga seti sonraki süreçte OnePlus ve iQOO markalarının telefonlarında donatılacak. Öte yandan 2025’in en büyük amiral gemisi telefonları arasında rekabet edecek Samsung Galaxy S25 Ultra da bu işlemciyle karşımıza çıkacak.

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