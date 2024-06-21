Vivo Y58 5G ekonomik bir telefon arayanlar için duyuruldu

Uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler için Vivo’nun yeni modeli öne çıkıyor. Giriş seviyesi akıllı telefon cihazı olan Vivo Y58 5G resmen piyasaya duyuruldu. Fiyatına göre güçlü özelliklerle karşımıza çıkan model her bütçeye uygun yapısıyla raflarda artı puan toplayacak.

Vivo’nun yeni telefonu arka tarafta sol köşeye hizalanmış büyük bir kamera adası tasarımı sunuyor. Çift kamera setiyle gelen telefonun öne çıkan özellikleri arasında Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti ve 6.000 mAh’lik geniş pil kapasitesi yer alıyor. İşte Vivo Y58 5G’nin teknik özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Vivo Y58 5G özellikleri

Boyutlar: 165,7 x 76 x 7,99 mm

165,7 x 76 x 7,99 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,72 inç LCD ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,72 inç LCD ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift SIM, Çift Wi-Fi, Bluetooth 5.0, P2 ve USB-C girişi

5G bağlantısı, Çift SIM, Çift Wi-Fi, Bluetooth 5.0, P2 ve USB-C girişi Batarya kapasitesi: 44 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

44 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü

Yeni Vivo telefonu 6,72 inçlik LCD ekranla geliyor. Full HD+ çözünürlük kalitesine ev sahipliği yapan modelde 120 Hz akıcılıkta yenileme hızı bulunuyor. Özellikle de mobil oyunculuk performansını oldukça pozitif yönde etkileyecek bu unsurun yanı sıra cihaz 1.024 nit tepe parlaklık sağlıyor. Böylelikle gün ışığı altında bile mobil konforunuzu yarıda kesmeden telefonu kullanmaya devam etmeniz mümkün hale geliyor.

Yüksek performanslı cihaz 8 GB LPDDR4X RAM kapasitesi ve 128 GB UFS 2.2 dahili depolama alanıyla (1TB’a kadar microSD kart destekli) eşleştiriliyor. Vivo Y58 5G modeli daha önce markanın başka birçok giriş seviyesi telefon modelinde de yer alan Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga setinden güç alıyor. Bilindiği üzere daha önce bu çipi Vivo V40 SE 5G, Y38 5G, V30 SE, Y200e 5G ve Y100 5G gibi modellerde de donatılmıştı.

Arka tarafta yer alan büyük dairesel kamera adasında 50 MP ana kameraya sahip olan cihaz ayrıca 2 MP’lik bir derinlik sensörü de sunuyor. Telefonun ön kısmında ise 8 MP selfie kamerası taşınıyor. 44 watt hızlı şarj destekli telefonda 6.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz Vivo’nun özel olarak optimize ettiği Funtouch OS 14 arayüzüyle hizmet sunuyor.

Vivo Y58 5G fiyatı

Vivo’nun yeni telefonu ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu. Yakında diğer ülkelere de gelmesi beklenen cihaz 19 bin 499 Hindistan Rupisi karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 7 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.

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