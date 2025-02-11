Xiaomi 15 ve 15 Ultra’nın Avrupa fiyatları belli oldu

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra modelleri için küresel pazarda geri sayım başladı.

Ay sonunda resmi olarak piyasaya çıkması beklenen cihazlar, MWC 2025'te uluslararası pazara sergilenecek.

Ayrıca ortaya çıkan raporlar, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra'nın fiyat etiketlerini de gözler önüne seriyor.

Xiaomi 15 ve 15 Pro modelleri geçen yılın Ekim ayında Çin pazarında resmi olarak tanıtıldı. Kısa sürede Asya ülkesinde büyük bir popülerlik yakalayan akıllı telefonlar, çok yakında nihayet global pazarda da boy göstermeye başlayacak.

Şirket bu cihazların küresel lansmanlarını büyük olasılıkla 3-6 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC 2025) etkinliğinde gerçekleştirecek. Amiral gemisi Xiaomi 15’in etkinlikten birkaç gün erken şekilde 28 Şubat 2025’te mağazalarda yerini alması bekleniyor. Ortaya çıkan son raporlar ayrıca Xiaomi 15 ve 15 Ultra’nın Avrupa fiyatları hakkında bizlere önemli ipuçları veriyor.

Depolama alanı ve RAM kapasitesi ortaya çıktı

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonları küresel pazar için iki seçenek halinde raflara sunulacak. Bu seçenekler 12 GB RAM ile 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM ile 512 GB depolama alanına sahip versiyonlar olacak. Cihaz Çin’de ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanına sahip daha da güçlü bir opsiyonla tüketicilerle buluşacak.

Xiaomi 15 serisinin renk seçenekleri de belli oldu. Şirketin yeni üst düzey telefonları siyah, beyaz ve yeşil tonlarında raflarda boy gösterecek. Selefi Xiaomi 14‘te de görülen bu renkler, anlaşılan o ki yeni modellerde korunmaya devam edecek.

Xiaomi 15’ten neler bekleniyor?

Xiaomi 15’in global versiyonunun Çinli versiyonuyla aynı teknik özellikleri koruması bekleniyor. Merakla beklenen cihazların son nesil Snapdragon 8 Elite işlemci ile donatılacağı söyleniyor.

Mobil fotoğrafçılar için de etkileyici bir performans ortaya koyacak cihazda 3X optik zoom ve nefes kesen panoramalar çekmek için geniş açı sunan telefoto lense sahip üç adet 50 MP sensör yer alması bekleniyor.

Pil tarafında 5400 mAh’lik bir batarya olacağı aktarılıyor. Ayrıca hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj özellerinin destekleneceği ekleniyor. Yazılım kısmında ise Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 arayüzü bizleri bekliyor.

Xiaomi 15’in fiyatının ise önceki modelle aynı seviyede kalması bekleniyor. Cihazın 512 GB’lık versiyonu yaklaşık 1099 Euro fiyat etiketiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Xiaomi 15 Ultra özellikleri ve fiyatları

Xiaomi 15 Ultra modelinin 200 MP periskop sensör, 50 MP ana sensör, 50 MP geniş açılı sensör ve 50 MP telefoto lens olmak üzere dört arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Cihazın kullanıcı dostu 6.000 mAh pil kapasitesine sahip olacağı aktarılıyor.

Snapdragon 8 Elite yonga setiyle çalışacak cihazın, 26 Şubat 2025’te Çin pazarında duyurulacağı söyleniyor. Merakla beklenen amiral gemisi telefonun 512 GB’lık versiyonun özel krom renginde 1499 Euro fiyatla geleceği ekleniyor.