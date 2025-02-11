Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Xiaomi 15 ve 15 Ultra’nın Avrupa fiyatları belli oldu

    Amiral gemisi özelliklere sahip Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra modellerinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı.
    Xiaomi 15 Ultra
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra modelleri için küresel pazarda geri sayım başladı.
    • Ay sonunda resmi olarak piyasaya çıkması beklenen cihazlar, MWC 2025'te uluslararası pazara sergilenecek.
    • Ayrıca ortaya çıkan raporlar, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra'nın fiyat etiketlerini de gözler önüne seriyor.

    Xiaomi 15 ve 15 Pro modelleri geçen yılın Ekim ayında Çin pazarında resmi olarak tanıtıldı. Kısa sürede Asya ülkesinde büyük bir popülerlik yakalayan akıllı telefonlar, çok yakında nihayet global pazarda da boy göstermeye başlayacak.

    Şirket bu cihazların küresel lansmanlarını büyük olasılıkla 3-6 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC 2025) etkinliğinde gerçekleştirecek. Amiral gemisi Xiaomi 15’in etkinlikten birkaç gün erken şekilde 28 Şubat 2025’te mağazalarda yerini alması bekleniyor. Ortaya çıkan son raporlar ayrıca Xiaomi 15 ve 15 Ultra’nın Avrupa fiyatları hakkında bizlere önemli ipuçları veriyor.

    Depolama alanı ve RAM kapasitesi ortaya çıktı

    Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonları küresel pazar için iki seçenek halinde raflara sunulacak. Bu seçenekler 12 GB RAM ile 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM ile 512 GB depolama alanına sahip versiyonlar olacak. Cihaz Çin’de ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanına sahip daha da güçlü bir opsiyonla tüketicilerle buluşacak.

    Xiaomi 15 serisinin renk seçenekleri de belli oldu. Şirketin yeni üst düzey telefonları siyah, beyaz ve yeşil tonlarında raflarda boy gösterecek. Selefi Xiaomi 14‘te de görülen bu renkler, anlaşılan o ki yeni modellerde korunmaya devam edecek.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Xiaomi 15’ten neler bekleniyor?

    Xiaomi 15’in global versiyonunun Çinli versiyonuyla aynı teknik özellikleri koruması bekleniyor. Merakla beklenen cihazların son nesil Snapdragon 8 Elite işlemci ile donatılacağı söyleniyor.

    Mobil fotoğrafçılar için de etkileyici bir performans ortaya koyacak cihazda 3X optik zoom ve nefes kesen panoramalar çekmek için geniş açı sunan telefoto lense sahip üç adet 50 MP sensör yer alması bekleniyor.

    Xiaomi 15

    Pil tarafında 5400 mAh’lik bir batarya olacağı aktarılıyor. Ayrıca hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj özellerinin destekleneceği ekleniyor. Yazılım kısmında ise Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 arayüzü bizleri bekliyor.

    Xiaomi 15’in fiyatının ise önceki modelle aynı seviyede kalması bekleniyor. Cihazın 512 GB’lık versiyonu yaklaşık 1099 Euro fiyat etiketiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    Xiaomi 15 Ultra özellikleri ve fiyatları

    Xiaomi 15 Ultra modelinin 200 MP periskop sensör, 50 MP ana sensör, 50 MP geniş açılı sensör ve 50 MP telefoto lens olmak üzere dört arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Cihazın kullanıcı dostu 6.000 mAh pil kapasitesine sahip olacağı aktarılıyor.

    Snapdragon 8 Elite yonga setiyle çalışacak cihazın, 26 Şubat 2025’te Çin pazarında duyurulacağı söyleniyor. Merakla beklenen amiral gemisi telefonun 512 GB’lık versiyonun özel krom renginde 1499 Euro fiyatla geleceği ekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.