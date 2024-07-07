Xiaomi 15 serisi sektör lideri IP69 sertifikası ile gelecek

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefon ailesi için geri sayım başladı. Uzun bir süredir heyecanla beklenen Xiaomi 15 serisi hakkında her geçen gün yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok sızıntı haberiyle gündeme gelen performans canavarı telefon serisinin suya dayanıklılık konusunda da birinci sınıf bir yapıya sahip olacağı belli oldu.

Cihazla alakalı ortaya çıkan söylentiler, heyecan uyandıran amiral gemisi telefon serisinden neler beklenebileceğine dair önemli ipuçları ortaya koyuyor. Suya dayanıklılık konusunda olağanüstü bir deneyim sağlayacak olan Xiaomi 15 modelleri, tüm rakiplerini geride bırakarak sektör lideri IP69 sertifikası ile karşımıza çıkacak. İşte gelen son raporların ayrıntıları…

IP69 sertifikası nedir ve ne işe yarar?

Elektronik ürünlerde su ve toza karşı dayanıklılığı ifade eden IP69 sertifikası, şu anda gördüğümüz en güçlü dayanıklılık düzeyi olarak biliniyor. Son derece yüksek basınçlı sularda bile dayanıklılığını ortaya koyan ürünleri kapsayan bu sertifika, böylelikle ürünün endüstriyel temizlik konusunda bile oldukça güvenli bir şekilde kullanılabilmesine katkıda bulunuyor. Buharlı temizlik işlemlerine karşı da direnç gösteren dayanıklılık düzeyinin toz girişini de minimize ederek öne çıktığı belirtiliyor.

GSMChina’ya göre Xiaomi 14 serisinde IP68 sertifikası yer alırken, Xiaomi 15 ailesinin IP69 sertifikasıyla karşımıza çıkacağı öne sürülüyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 14’ün suya dayanıklılık düzeyi 30 dakikada 1 metreye kadar derinliği kapsıyor. Bu seçenek daha çok su altı faaliyetlerinde öne çıkıyor. Xiaomi 15’te de göreceğimiz IP69 ise yarım saate 1,5 metreye kadar su direnci sağlıyor. IP68’den daha yoğun testlere tabi tutulan bu sertifika düzeyinin endüstriyel temizlik hizmetleri için uygun olduğu vurgulanıyor.

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro teknik özellikleri

Performans canavarı Xiaomi telefonları Ekim ayında Çin pazarında piyasaya sürülecek. Yıl sonu ya da 2025 yılının başlarında ise cihazlar küresel pazara giriş yapacak. Merakla beklenen telefonlarda Qualcomm imzalı amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti yer alacak. Geçen yılki Xiaomi 14 serisi Snapdragon 8 Gen 3 çipli ilk telefonlar olarak öne çıkmıştı. Henüz tanıtılmayan Snapdragon 8 Gen 4’ün de ilk defa serinin yeni modellerinde yer alabileceği tahmin ediliyor.

İddialara göre beklenen telefonlar 100 watt hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkacak. Cihazlarda kullanıcı dostu 5.400 mAh pil kapasitesi yer alacak. Önceki modellere göre daha ince ve hafif bir yapıya sahip olması beklenen cihazların üçlü kamera setiyle duyurulacağı aktarılıyor. Burada 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma destekli 50 MP periskop kameranın bulunacağı vurgulanıyor.

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