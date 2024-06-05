X (Twitter) pornografik içeriklere izin verecek

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya ağı X (eski adıyla Twitter), platform kurallarını değiştirdi ve uygulamada pornografik içeriklere resmi olarak izin vermeye başladı. 2022 yılının son çeyreğinde platformu satın alarak büyük bir dönüşüm başlatan Musk, ifade özgürlüğünü genişletmek ve gelir kaynaklarını artırmak adına kritik birtakım değişikliklere gitti.

Bu değişikliklerle birlikte X’te artık yetişkinlere yönelik içerikler “rızaya dayalı olarak” paylaşılabilecek. Yayın politikasında önemli düzenlemeler gerçekleştiren platform, bu değişikliklere ilişkin “görsel ya da yazılı cinsel ifadenin meşru bir sanatsal ifade biçimi olabileceğini” ifade etti.

X’ten içerik politikası değişikliğiyle ilgili açıklama geldi

Şirketin resmi “Safety” hesabından paylaştığı bilgilere göre yeni X’in yeni yayın politikası çıplaklığa ve cinselliğe müsaade edecek. Bu konuda şirketten gelen açıklama şu şekilde oldu:

“Kurallarımıza daha fazla açıklık getirmek ve bu alanların uygulanmasında şeffaflık sağlamak için Yetişkinlere Yönelik İçerik ve Şiddet İçeren İçerik politikalarını başlattık. Bu politikalar eski Hassas Medya ve Şiddet İçeren Konuşma politikalarımızın yerini almaktadır ancak uyguladığımız yaptırımlar değişmemiştir. Yetişkinlere Yönelik İçerik, rızaya dayalı cinsel içeriği ve yetişkinlere yönelik çıplaklığı paylaşma yaklaşımımızı kapsar. Şiddet İçeren İçerik, her türlü şiddetle mücadelede daha bütünsel bir yaklaşım sağlamak amacıyla şiddet içeren söylemleri ve şiddet içeren medyayı kapsar.”

Bu değişikliklerden sonra X platformunda pornografik paylaşım yapan kullanıcıların, bunun “yetişkinlere yönelik içerik” olduğunu etiketlemeleri gerektiği belirtiliyor. Bu ibarenin herhangi bir şekilde profilde açık bir şekilde görünmeyeceğini vurgulayan şirket, yine de bu tarz materyalleri sürekli olan paylaşan hesapların, görsel ve video gönderilerini “otomatik şekilde hassas içerik olarak işaretlemesi” talep ediliyor.

Bu sayede şirket, henüz reşit olmayan ya da pornografik içerikle karşılaşmak istemeyen X kullanıcıları için önlem alıyor. Yalnızca fotoğraf ve videoların değil, aynı zamanda animasyon, çizgi film, hentai ve anime içeriklerinin de bu sınırlamaya tabi tutulacağı ifade ediliyor.

Bu düzenleme sonrası bazı kullanıcılar, şirketin politika değişikliğine karşı oldukça sert tepki gösterdi. Bazı kullanıcılarsa bunun bir ifade biçimi olduğunu ve insanların X’te özgür bir şekilde vakit geçirebileceğini savundu. Peki ya siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!