X Premium+ fiyatı yüzde 100’ün üzerinde zamlandı: İşte yeni ücretler

X Premium+ fiyatlarına yüzde 100'ün üzerinde zam uygulandı.

Daha önce 300 TL'den başlayan ücretli abonelikler şimdi 770 TL seviyesine çıktı.

Zammın Türkiye'ye özel olmadığı, dünya çapında tüm bölgelerde yeni fiyatlar getirildiği ifade edildi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) bugün ücretli abonelik sistemi için korkunç bir zamla karşımıza çıktı. Aboneliklerde yüzde 100’ün üzerinde bir zam uygulayan platform, bu karar sonrası kullanıcılardan oldukça büyük bir tepki çekti. Yeni X Premium+ fiyatı duyuruldu.

Bununla birlikte söz konusu zam kararının yalnızca ülkemize has olmadığı da vurgulanıyor. X Premium+ ücretleri yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında platformun hizmet verdiği tüm bölgelerde gerçekleşiyor. Aynı zamanda bu zammın mevcut aboneler için de geçerli olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar…

X Premium+ fiyatı ne kadar oldu?

Popüler sosyal ağ, ücretli abonelik hizmeti için olağanüstü bir zam yaptı. X Premium+ fiyatları daha önce aylık 300 TL, yıllık ise 3. 139,98 TL olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak yeni zam ile birlikte bu rakamlar değişti.

Güncellenen fiyatlar ile birlikte aylık X Premium+ fiyatı 770 TL’ye yükseldi. Yıllık aboneliklerde de benzer bir artışa gidildi. Daha önce 3.139,98 TL olan yıllık abonelik, 8 bin TL olarak yenilendi. Yenilenen fiyat listesini aşağıdan detaylı olarak inceleyebilirsiniz:

Yeni fiyat Eski fiyat Aylık 770 TL 300 TL Yıllık 8.000 TL 3.139,98 TL

Kullanıcılar tarafından oldukça büyük bir tepki toplayan yeni X Premium+ fiyatları ile ilgili olarak sosyal ağdan şu açıklama geldi:

X Premium+ abonelik fiyatını 21 Aralık 2024’te güncelliyoruz. Yeni aboneler o günden itibaren güncellenmiş fiyatı ödeyecekler. Mevcut bir aboneyseniz ve bir sonraki fatura döngünüz 20 Ocak 2025’ten önce başlıyorsa, geçerli ücretiniz üzerinden ücretlendirileceksiniz; aksi takdirde, yeni ücret o tarihten sonraki ilk fatura döngünüzle başlayacaktır.

X Premium+ fiyatlarındaki artış Türkiye pazarına özel değil. Diğer bölgelerde de önemli fiyat artışları geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde aylık fiyat 16 dolardan 22 dolara çıkarken, yıllık plan yüzde 37,5 artışla 168 dolardan 229 dolara yükseldi.

Ayrıca Avrupa’da Fransa, Almanya ve İspanya gibi ülkelerde aylık 16 Euro’dan 21 Euro’ya artış görüldü. Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de bu zamdan etkilendi.

X Premium+ abonelik planı reklamsız gezinme, gönderilere daha fazla yanıt verme, öncelikli destek ve trendleri izlemeye yönelik bir araç olan X Radar’a erişim gibi avantajlar sunar.

Ayrıca aboneler, doğrulama rozeti, yayınları düzenleme seçeneği ve Grok yapay zeka asistanının genişletilmiş kullanımı gibi diğer planların avantajlarından da yararlanabiliyor.