WhatsApp kanallarda arama yapmayı kolaylaştırıyor

WhatsApp kanallarda mesaj aramayı kolaylaştıracak yeni bir özellik geliştirdi.

Şu anda Android için Beta sürümünde test edilen özellik, kullanıcıların işlerini kolaylaştırmayı vaat ediyor.

Merakla beklenen yeniliğin çok yakında kararlı sürümde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Meta’nın sahibi olduğu platform, kullanıcı dostu yepyeni bir özellikle dikkatleri üzerine çekiyor. Ortaya çıkan son raporlar, WhatsApp uygulamasında kanallarda arama yapmayı daha da kolay hale getiriyor.

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni WhatsApp özelliği, kullanıcıların kanallarda aradığı mesajları kolaylıkla bulmalarına yardımcı olacak. Android için yayınlanan yeni Beta sürümü, kanallara iki yeni arama işlevi getiriyor. İşte platformun test ettiği yenilikle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

WhatsApp kanallarda dakikalarca mesaj arama derdine son veriyor

Bu yeni özellik ile birlikte WhatsApp nihayet favori kanallarınızda aradığınız mesajları pratik şekilde bulmanıza yardımcı olacak. Anlık mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için 2.25.2.12 Android Beta sürümünde yepyeni bir işlev sundu.

WhatsApp kanallarda arama yapma özelliği son derece basit bir şekilde çalışacak. Öncelikli olarak ilgilendiğiniz kanalı açıp sağ üst köşedeki üç noktaya dokunmanız gerekecek. Ardından karşınıza bir açılır menü çıkacak. Büyüteç simgesine dokunduğunuzda aradığınız mesajı rahatlıkla bulmanız mümkün hale gelecek.

Yeni arama özelliğini kullanmanın ikinci yolu ise doğrudan kanal bilgileri sekmesinde karşımıza çıkacak. Paylaş düğmesinin yanında ikonik büyüteç sembolü yer alacak. Böylelikle yalnızca tek bir dokunuşla aradığınızı bulabileceksiniz.

Bu sayede WhatsApp aradığınız mesajları bulmanız için karmaşık yollardan geçip gizli menüler aramanızı ortadan kaldıracak. Bunun yerine kullanıcılar için hızlı ve sezgisel bir deneyime odaklanılacak. WABetaInfo bunun kullanıcılar tarafından şiddetle istenen bir değişiklik olduğunu doğruladı. Topluluk, çeşitli geri bildirim kanalları aracılığıyla ihtiyacını yüksek sesle dile getirdi.

Sohbet sayfaları ve sayfaları arasında gezinmek birçok kişi için, özellikle de çok aktif kanalları takip edenler veya çok fazla içeriğe sahip olanlar için dayanılmaz hale gelmişti. Fakat nihayet bu sorun çözüme kavuşuyor. Şu anda yalnızca Android için Beta sürümünde test edilen yeni özellik, muhtemelen yakında kararlı sürümde tüm kullanıcıların erişimine sunulmaya başlanacak.

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