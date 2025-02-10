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    Google Mesajlar ve WhatsApp entegre oluyor: Karşılıklı görüntülü aramalar başlıyor

    Google Mesajlar ile WhatsApp uygulamaları çok yakında entegre edilerek karşılıklı görüntülü arama yapmaya izin verecek.
    WhatsApp-Google Mesajlar
    Görsel: Android Authority
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Google Mesajlar ve WhatsApp uygulamaları entegrasyon kazanıyor.
    • Google'ın mesajlaşma uygulamasının kod satırlarında ortaya çıkan ayrıntılar, bu entegrasyonun çok yakında geleceğine işaret ediyor.
    • Bu gelişmeyle birlikte artık bu iki uygulama arasında görüntülü arama gerçekleştirilmeye imkan sağlanacak.

    Google Mesajlar uygulaması son zamanlarda gönderilen RCS mesajlarının silinmesine yönelik destek gibi çeşitli yeni özellikler ile güncellendi. Son olarak uygulama, kullanıcılar arasında görüntülü görüşmeleri kolaylaştırmak için WhatsApp ile entegrasyon kurmaya başlıyor. Ortaya çıkan raporlar, iki platformun entegre edilerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacağına işaret ediyor.

    Yeni özelliğe dair ipuçları, Android Authority ekibi tarafından Google Mesajlar’ın v20250131 sürümündeki kod satırlarında bulundu. Bu kod satırları arasında, kullanıcıların özel bir simge aracılığıyla WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme başlatmasına olanak tanınacağı görüldü.

    Google Mesajlar-WhatsApp entegrasyonu test ediliyor

    Çok yakında kullanıcılarla buluşması beklenen yeni özellik, Google’ın mesajlaşma uygulamasını daha işlevsel bir hale getirmeye yardımı olacak. Sohbet ettiğiniz kullanıcının WhatsApp hesabı olup olmadığını kolaylıkla tespit ederek, Meta uygulaması üzerinden aramayı başlatma butonu karşınıza çıkacak. Hesabın olmaması halinde ise Google Meet bağlantısı devreye girecek.

    Google Mesajlar ile WhatsApp uygulamaları arasındaki entegrasyonun nasıl olacağına dair Android Authority’den kısa bir video geldi. Özelliğin nasıl çalışacağını aşağıdan izleyebilirsiniz:

    Bu özelliğin sadece özel sohbetlerde çalıştığını belirtmekte fayda var. Gruplarda görüşmeler Google Meet üzerinden yapılmaya devam edecek. Fakat bu durum gelecekte entegrasyon resmi olarak başlatılana kadar değişebilir.

    Google Mesajlar - WhatsApp entegrasyonu
    Ekran görüntüleri: Görsel: Android Authority

    Fakat ne yazık ki şimdilik Google Mesajlar ile WhatsApp uygulamalarının ne zaman bu entegrasyonu kullanıcılarına sunacağını henüz bilmiyoruz. Fakat yine de Google’ın sürekli olarak yeni özellikleri tanıtmak ve RCS benimsenmesini sağlamak için çalışması nedeniyle önümüzdeki aylarda beklenen entegrasyonun yayınlaması mümkün görünüyor.

    WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları

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    Son olarak geçtiğimiz günlerde Samsung Mesajlar uygulamasının fişinin çekildiğini, Güney Koreli teknoloji devinin artık Galaxy S25 serisi gibi yeni modellerinde varsayılan olarak Google Mesajlar uygulamasını tercih ettiğini belirtelim. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda platformun MLS şifreleme desteği kazanacağı ve daha güvenli bir sohbet deneyimine kapı aralayacağı da görüldü.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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