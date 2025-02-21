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    Üçe katlanabilen telefon: Huawei Mate XT Ultimate için Türkiye müjdesi

    Dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu Huawei Mate XT Ultimate için Türkiye müjdesi geldi.
    Huawei Mate XT Ultimate
    Görsel: PhoneArena
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    • Huawei Mate XT Ultimate çok yakında Türkiye'de de satışa çıkacak.
    • Dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu için Türkiye onayı nihayet geldi.
    • Cihaz muhtemelen 15 Mart'taki global lansman sonrası ülkemizde tüketicilerle buluşacak.

    Dünyanın ilk üçe katlanabilen telefonu Huawei Mate XT Ultimate çok yakında Türkiye pazarında da satışa sunulacak. Şu anda yalnızca Çin pazarında satılan model, kısa sürede geniş kitlelerde büyük bir yankı uyandırdı. Henüz global pazara inmeden küresel çapta etkileyici bir şekilde ses getiren model, nihayet ülkemizde de raflarda boy göstermeye hazırlanıyor.

    Çin’de bir dönem karaborsaya düşen ve dudak uçuklatan meblağlardan tüketicilerin karşısına çıkan Mate XT Ultimate için bekleyiş sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde Huawei cihazın global pazara geleceğini resmi olarak doğrulamıştı. Anlaşılan o ki şirket, global sürümle birlikte cihazı Türkiye’de de satışa çıkaracak.

    Huawei Mate XT Ultimate ne zaman Türkiye pazarında satışa çıkacak?

    Üçe katlanabilen tasarımıyla göz alıcı bir deneyime kapı aralayan Huawei Mate XT Ultimate, 15 Mart’ta küresel arenaya inecek. Cihaz uluslararası pazarda 3.500 Euro (yaklaşık 132 bin TL) fiyat etiketiyle dünya çapında satışa sunulacak.

    Muhtemelen şirket global lansmana yakın tarihlerde cihazı Türkiye’de de raflara getirecek. Şimdilik modelin Türkiye’deki resmi fiyat etiketi ne yazık ki belirsizliğini koruyor.

    Huawei Mate XT
    Görsel: Huawei

    Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Wan Fei, katlanabilir telefon segmentinde yenilikçi teknolojilere öncülük etmeye devam ettiklerini söyleyerek. Mate X6‘nın Türkiye’de gördüğü yoğun ilginin, bu segmentteki güçlü konumlarını pekiştirdiğine dikkat çekti. Wan Fei’nin açıklaması şu şekilde oldu:

    “Huawei her zaman en premium ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam edecek. Yalnızca katlanır telefonlar değil, tüm segmentlerdeki en yenilikçi ürünleri tüketiciye ulaştırmaya, Türkiye’ye mümkün olan en üst teknolojileri getirmeye her zamanki gibi gayret edeceğiz.”

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    Huawei Mate XT Ultimate özellikleri

    • Ağırlık 298 gr
    • Açık boyutlar: 156,7 x 219 x 4,75 mm
    • Kapalı boyutlar: 156,7 x 73,5 x 12,8 mm
    • Ekran: 3K çözünürlüğe sahip 10,2 inç LTPO OLED panel, 90 Hz yenileme hızına sahip katlanabilir üç segmentli ekran
    • İşlemci: Huawei Kirin 9010 5G
    • RAM kapasitesi: 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.4 ila f/4.0), 12 MP sensörlü (f/2.2, 120°) ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü periskop lens (OIS, 5,5x optik zoom)
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, kızılötesi verici ve stereo ses
    • Batarya kapasitesi: 66W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 7,5W’a kadar ters şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil
    • İşletim sistemi: EMUI 14.2

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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