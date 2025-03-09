Türkiye’ye de gelecek F/P canavarı Redmi Note 14S’ten neler bekleniyor?

Fiyat-performans odaklı Redmi Note 14S'in merak edilen tüm ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

Bütçe dostu bir fiyatla gelecek modelin özellikleri, tasarımı ve fiyatı sızdırıldı.

Redmi'nin yeni uygun fiyatlı telefonu için geri sayım başladı.

Xiaomi çok yakında fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye pazarında da satılması beklenen Redmi Note 14S cihazının özellikleri, tasarımı ve fiyatı hakkında merak edilen tüm detaylar ortaya çıktı.

Yakın zaman önce Redmi Note 14 serisi modellerini Türkiye’ye getiren şirket, şimdi ise seriye dahil olacak F/P odaklı bir başka modelini sahneye çıkaracak. Telefonla alakalı önemli birçok detay internete sızarken, böylelikle yeni cihazdan neler bekleyebileceğimize dair akıllardaki soru işaretleri de ortadan kalkmış oldu.

Redmi Note 14S tasarımı

Şirketin mevcut akıllı telefon ailesi şu anda Redmi Note 14, 5G versiyonu, Pro modeli, Pro 5G ve Pro+ 5G cihazlarından oluşuyor. Redmi geniş ürün yelpazesine rağmen 4G bağlantı özelliğine sahip yeni bütçe dostu Redmi Note 14S’e odaklanmaya karar veriyor.

Telefon daha önce bazı sertifikasyon kuruluşlarının veritabanlarında ortaya çıkmıştı. WinFuture’dan gelen bir raporda ise daha detaylı bilgiler karşımıza çıktı. Cihazın üç farklı renk seçeneğine sahip olduğunu gösteren bir tasarım ortaya konuldu. Merakla beklenen cihazın nasıl görüneceğini yukarıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Redmi Note 14S özellikleri

Fiyat-performans odaklı yeni cihazın AMOLED panele sahip olacağı söyleniyor. Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacak cihazın 6.67 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacağı vurgulanıyor. Ayrıca telefonun parmak izi okuyucusu ekranın altına entegre edilecek.

Cihazın MediaTek Helio G99 Ultra işlemciden güç alması ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Bataryanın kapasitesi 5.000 mAh olacak ve 67W hızlı şarjı destekleyecek. Redmi Note 14S’in Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor.

Redmi Note 14S kamera özellikleri ile de dikkat çekecek. Cihazda optik sabitleme (OIS) özelliğine sahip 200 MP’lik bir ana sensör yer alacak. Buna 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör eşlik edecek. Selfie kamerası ise 16 MP olacak.

Siyah, mor ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği ile karşımıza çıkacak Redmi Note 14S modelinin özellikleri, daha önce piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro 4G ile büyük benzerlik gösterecek.

Redmi Note 14S fiyatı

Son olarak cihazın Avrupa’daki satış fiyatının ise 240 Euro seviyesinde olması bekleniyor. Rekabetçi bir fiyatla karşımıza çıkacak cihaz, bütçe dostu bir 4G telefon satın almak isteyenler için iyi bir seçenek olacak.