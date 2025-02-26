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    Bütçe dostu oyun telefonu Realme Neo 7x çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Uygun fiyatlı oyun telefonu Realme Neo 7x piyasaya çıktı. Bütçe dostu fiyatlarla gelen modelin tüm merak edilen detayları açıklandı.
    Realme Neo 7x
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    • Realme'nin uygun fiyatlı oyun telefonu karşımıza çıktı.
    • Fiyat-performans deneyimine odaklanan Realme Neo 7x başlangıçta Çin pazarında piyasaya sunuldu.
    • Snapdragon 6 Gen 4 çipli model, 512 GB'a kadar depolama ve 12 GB'a kadar RAM kapasitesine ev sahipliği yapıyor.

    Realme bugün yeni bütçe dostu yeni oyun telefonu ile karşımıza çıktı. Üst düzey bir oyuncu deneyimine kapı aralayan cihaz, uygun fiyatlı yapısıyla tüketiciler için iyi bir seçenek sunuyor. Realme Neo 7x resmen tanıtıldı. Şık tasarımıyla dikkat çeken cihazın teknik özellikleri ve fiyatı duyuruldu.

    Günlük işlemlerin çoğunu rahatlıkla halledebileceğiniz oyuncu telefonu, mobil oyun deneyimine odaklanan yapısıyla dikkat topluyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 120 Hz’lik AMOLED ekranı ve Qualcomm’un orta seviye işlemcisi Snapdragon 6 Gen 4 karşımıza çıkıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

    Realme Neo 7x özellikleri

    • Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
    • RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 TB dahili depolama
    • Selfie kamerası:16 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP derinlik sensörü
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve USB-C portu
    • Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarj desteğine sahip 6.000mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 kullanıcı arayüzü

    Genel olarak bu cihaz, 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğün yanı sıra 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.67 inçlik bir AMOLED ekranla geliyor. Fiyat-performans deneyimine odaklanan cihaz, Qualcomm’un yakın zamanda duyurduğu Snapdragon 6 Gen 4 işlemciden güç alıyor.

    Realme Neo 7x

    12 GB’a kadar RAM bellek seçenekleri ve 512 GB’a kadar depolama alanı yer alıyor. Batarya konusunda ise model 6.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Cihaz 45W şarjı destekliyor.

    Realme Neo 7x modeli 2 MP’lik derinlik sensörüyle birlikte çalışan 50 MP’lik ana kamera ile sunuluyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

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    Realme Neo 7x fiyatı

    Realme’nin yeni cihazı şu anda yalnızca Çin pazarında bulunuyor. Çok yakında Türkiye’ye de gelmesi beklenen model 1.299 CNY (yaklaşık 6 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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