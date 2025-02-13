Türkiye’de HyperOS 2.1 güncellemesi alacak ilk Xiaomi telefonlar

HyperOS 2.1 güncellemesini Türkiye'de alacak ilk modeller belli oldu.

Küresel pazarda yeni güncellemeye ulaşacak cihazlar sızdırıldı.

Xiaomi 14 Ultra da dahil olmak üzere toplam 9 modelin yakın zamanda son güncellemeyi alması bekleniyor.

Geçtiğimiz ayın sonlarında Xiaomi, yeni global HyperOS 2.1 güncellemesinin yaklaştığına dair sinyaller vermeye başlamıştı. Şimdi ise sistemin yeni sürümünü diğerlerinden önce alacak ilk 9 cihaz belli oldu. Paylaşılan listede öne çıkan modeller arasında Xiaomi 14 Ultra gibi seçenekler yer alıyor. Hatta söz konusu listede bazı POCO akıllı telefonlar da bulunuyor.

Büyük bir sabırsızlıkla beklenen HyperOS’un yeni sürümü, kullanıcılara birçok yeni özellik getirmenin yanı sıra Çinli markanın akıllı telefonlarını kullanırken önemli iyileştirmeler de sunacak. Bir dizi işlevsel yeniliğe ev sahipliği yapacak HyperOS 2.1 güncellemesini Türkiye’de alacak ilk Xiaomi modelleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Hangi Xiaomi modelleri HyperOS 2.1 güncellemesini alacak?

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni HyperOS 2.1 güncellemesini Türkiye de dahil olmak üzere küresel pazarda ilk etapta 9 modelin alması bekleniyor. XiaomiTime’ın haberine göre kullanıcı deneyimini üst seviyelere taşıyacak, aynı zamanda cihazlara gelişmiş optimizasyonlar ve yeni özellikler kazandıracak güncelleme, başlangıçta şu amiral gemisi telefonlara sunulacak:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

POCO F6

POCO X6 Pro

Xiaomi MIX FLIP

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13T Pro

Görünüşe göre Xiaomi 14 ve 15 ilk güncelleme paketinin dışında kalacak. Fakat bunların gelecekteki diğer paketlerde yer alması bekleniyor. HyperOS 2.1’in dünya genelindeki lansmanının Şubat sonu ile Mart ayının ilk haftaları arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Güncellemeler halihazırda Çin cihazlarına gönderildiği için yerel kullanıcılar artık yeni sürümün keyfini çıkarabilir. Çok yakında merakla beklenen güncelleme, Türkiye de dahil olmak üzere küresel pazarda toplamda 9 telefonda kullanıcılarla buluşacak.

Yakın zamanda ayrıca Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesini alacak Samsung Galaxy telefon modellerinin de sızdırıldığını hatırlatalım.