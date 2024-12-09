Threads gönderiler için analiz özelliği getiriyor

Threads, gönderiler için kapsamlı bir analiz özelliği getiriyor.

İçerik üreticiler için gelen bu yeni özellik, gönderi performansını daha iyi bir şekilde takip etmenize olanak tanıyacak.

Instagram çatısı altında faaliyet gösteren Threads uygulaması, içerik oluşturucuların platformdaki gönderilerinin performansını daha iyi anlamalarını sağlayacak analiz özelliğinin genişletilmiş bir sürümünü test ediyor. Bu dikkat çekici yenilik, Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından yakın zamanda yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Şimdiye kadar Threads, tüm gönderilerden toplu istatistikler gösteren yalnızca temel bir “analiz” özelliği sunuyordu. Bu da hangi gönderilerin en iyi performansı gösterdiğini belirlemeyi zorlaştırıyordu. Şimdi ise platform bu konuda daha profesyonel bir analiz desteği sunmayı planlıyor. İşte detaylar…

Threads içerik üreticilere detaylı gönderi analiz işlevi sunuyor

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, görüntüleme sayısı ve etkileşim sayısı da dahil olmak üzere belirli gönderilerle ilgili daha ayrıntılı ölçümlere erişebilecek. Sistem aynı zamanda takipçiler tarafından oluşturulan etkileşimler ile takipçi olmayanlar arasında da ayrım yapacak.

Instagram Başkanı Adam Mosseri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Artık gönderileriniz sizi takip eden daha fazla kişiye gösterileceğine göre, mevcut hedef kitlenizde neyin yankı uyandırdığını anlamak özellikle önemli olacak” ifadelerine yer verdi.

Bu önemli yenilik, daha önce yoğun şekilde eleştirilen Threads’in “sizin için” algoritmasında yapılan son güncellemelerden sonra geldi. Platform, bağlantısız profillerden gelen rastgele gönderileri göstermek yerine, sistemi kullanıcılar tarafından takip edilen hesaplardan gelen içeriğe öncelik verecek şekilde ayarladı.

Öte yandan genişletilmiş analitiklerin uygulanması, platformun algoritmasının nasıl çalıştığını anlamada sıklıkla zorluk yaşadıklarını bildiren içerik üreticilerin eleştirilerine de yanıt veriyor. Artık içerik üreticiler için daha kapsamlı bir hizmet ortaya koyuluyor.

Ayrıca bu yenilikler, Threads’in ana şirketi olan Meta’nın para kazanma planlarına da fayda sağlayabilir. Ortaya çıkan detaylara göre şirket, önümüzdeki ay platformda reklam yayınlamaya başlamayı düşünüyor. Ancak şimdilik yine de bu konuda kesin bir açıklama gelmediğini hatırlatalım.

Son olarak Threads’in çok yakında yeniden Türkiye’de hizmet vermeye başlayacağını hatırlatalım. Rekabet Kurumu, Threads ile ilgili soruşturmasını tamamladı. Artık bir Instagram hesabınız olmasa bile Threads’e kayıt olmanız mümkün olacak.