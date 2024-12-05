Rekabet Kurumu açıkladı: Threads yeniden Türkiye’ye dönüyor

Rekabet Kurumu, Meta'nın sosyal ağı Threads ile ilgili soruşturmasını tamamladı.

X (Twitter) rakibi sosyal medya platformu Threads çok yakında yeniden Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor.

Artık Threads'in Instagram hesabı olmadan da kullanılabileceği belirtiliyor.

Instagram çatısı altında faaliyet gösteren sosyal medya platformu Threads bu yılın Nisan ayında Rekabet Kurumu kararıyla Türkiye pazarında yasaklanmıştı. Meta firmasının Threads ve Instagram uygulamalarını birbirlerine bağlayarak kullanıcı verilerini birleştirmesi, rekabet yasalarına ihlal gerekçesiyle soruşturmaya tabi tutuldu.

Yapılan incelemeler sonucunda şirketin bu iki uygulama arasında veri aktarımı gerçekleştirdiği ve söz konusu verilerin başta reklam faaliyetleri olmak üzere belirli amaçlar doğrultusunda kullanıldığı saptandı. Rekabeti ihlal soruşturmasının sonuna gelinirken, Meta’nın Rekabet Kurumu’na sunmuş olduğu taahhütler kabul edildi ve bu süreç nihayet kapandı. Böylelikle Threads’in yeniden ülkemizde faaliyet göstermesinin yolu açıldı.

Instagram hesabı olmadan da Threads kullanılabilecek

Meta’nın 30 Kasım 2024 tarihinde Rekabet Kurumu’na söz konusu rekabet karşıtı endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla sunduğu taahhütler kabul edildi. Bu doğrultusunda Threads’in Türkiye’de Instagram uygulamasından bağımsız bir şekilde çalışması halinde yeniden uygulamanın ülkemizde hizmet vermeye başlayabileceği açıklandı.

Açıklanan detaylara göre Meta, Instagram ve Threads arasında net bir köprü olmadan bu iki sosyal ağı Türkiye’deki kullanıcılara sunmaya devam edecek. Geçmişten farklı olarak Threads, Instagram hesabı olmadan da rahatlıkla kullanılabilecek. Bu sayede çok yakında platform tekrardan Türkiye pazarına giriş yapacak.

Rekabet Kurumu tarafından Threads platformuyla ilgili alınan karara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu: