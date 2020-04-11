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Tamamen Evde Çekilen #EvdeKal Temalı Honda Civic Reklamı

Tamamen evde çekilen, yönetilen, senaryosu yazılan #StayHome temalı yeni Honda Civic reklamı oldukça beğeni topladı.

Barış Mancar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını, markaları da ciddi derece etkiledi. Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri de şüphesiz otomotiv sektörü oldu. Haliyle geleneksel reklamlara yapılan yatırımlar da hayli düştü.

Honda UAE ise bu durumu avantaja çevirerek Memac Ogilvy Dubai ajansı ile birlikte yaratıcı bir işe imzasını attı. Her şeyiyle tamamen evde çekilen, yönetilen, senaryosu yazılan #StayHome temalı yeni Honda Civic reklamı oldukça beğeni topladı.

Oyuncak Honda Civic ile çekilen bu yaratıcı reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Tamamen Evde Çekilen #EvdeKal Temalı Honda Civic Reklamı

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