Samsung, Instagram’da Super HDR özelliğini kapatmaya izin verecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinde kullanıcılara daha gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sunmak adına Super HDR özelliğini sunmaya başladı. Şirketin kullanıcılara sunduğu bu özellik, özellikle de popüler sosyal medya platformu Instagram gibi uygulamalarda fotoğraf ve video kalitesini ciddi bir oranda artırmayı vadediyor.

Daha geniş dinamik aralık ve daha fazla renk derinliği sayesinde fotoğraf ve videoların canlılığını artırmaya odaklanan Super HDR özelliği son dönemlerde kullanıcılar arasında tartışma yaratmaya başladı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre bu işlev, yüksek parlaklık ve renk değişimi gibi problemlerle şikayet ediliyor. Buna karşılık Samsung, söz konusu özelliği kapatmanızı sağlayacak bir seçenek üzerinde çalışıyor.

Kullanıcılar Super HDR özelliğindeki hatalardan şikayet ediyor

Samsung tarafından sunulan Super HDR desteği kullanıcılardan karmaşık görüşler topladı. Bazı kullanıcılar bu özelliğin görüntülerde netliği ve ayrıntıları artırdığını öne sürerken; bazı kullanıcılarsa bunun Instagram gibi uygulamalarda içeriğin görünümüne pek bir etki göstermediğini ileri sürüyor.

Bununla birlikte Super HDR özelliği bazı problemlere de ev sahipliği yapıyor. Kullanıcı geri bildirimleri arasında en sık rastlanılan problemlerden bir tanesi, bu özelliğin resim ve videolarda ortaya koyduğu parlaklık artışı ve renk değişiklikleri olarak görülüyor. Kullanıcılar bu duruma karşı şikayetlerini dile getiriyor.

Samsung çözüm için harekete geçti

Kullanıcı geri bildirimlerine kulak veren Samsung ekibi buna karşı bir çözüm üretmek için kolları sıvadı. Şirket, kullanıcıların Super HDR özelliğini açıp kapatma seçeneğine sahip olacakları yeni bir buton tasarlıyor.

Samsung’un üzerinde çalıştığı yeni özellikle birlikte kullanıcıların izleme tercihleri üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol imkanına sahip olabileceği belirtiliyor. Bununla beraber kullanıcılar gelişmiş HDR deneyimi ya da standart SDR seçenekleri arasında bir tercihte bulunabilecek.

SamMobile’ın haberine göre Samsung, Instagram uygulamasının iOS versiyonunda şu anda yer alan özelliğe benzer bir şekilde bu yeni özelleştirme seçeneğini geliştiriyor. Google ile işbirliği içerisinde geliştirilen Ultra HDR formatını temel alan Super HDR özelliği, gelişmiş bir görsel kalite deneyimi vaat ediyor.

Kullanıcıların telefonlarında çektiği fotoğraf ya da videolar bu özellikle iyileştirilerek otomatik bir şekilde kaydediliyor. Sonrasında kullanıcılar bu görüntüleri Instagram ya da diğer platformlarda paylaştıklarında iyileştirmeler görünür kalmaya devam ediyor.