OpenAI’nin Google rakibi arama motoru yolda! Çıkış tarihi belli oldu

Yapay zeka şirketi OpenAI, Google rakibi yeni bir arama motoru için kolları sıvadı. Dikkat çekici bir projeyle internet kullanıcılarını şaşırtmaya hazırlanan firma, ChatGPT’yi temel alan bir arama motoruyla karşımıza çıkacak. Merakla beklenen hizmet, Google’ın servisiyle güçlü bir rekabete gireceği gibi, aynı zamanda şirketin geliştirici konferansını da gölgeye düşürecek.

İddialara göre OpenAI tarafından geliştirilen arama motoru 13 Mayıs Pazartesi günü piyasaya duyurulacak. Sızdırılan bu tarih, Google’ın aylardır beklenen Google I/O 2024 geliştirici konferansından bir gün önce yapılacak. Bilindiği üzere Android 15 işletim sisteminin tanıtılacağı, yeni ürün ve hizmetlere ev sahipliği yapacak Google etkinliği 14 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Google I/O 2024’ten bir gün önce sürpriz bir lansman etkinliği hazırlayan OpenAI, bu sayede hem internet kullanıcıları hem de medyanın ilgisini üzerinde toplamayı hedefliyor. Elbette ki şimdilik bu tarihin şirket tarafından resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte yarar var. Ancak söylentilerin doğru çıkması halinde Google’ın geliştirici konferansı bir miktar arka planda kalacak gibi görünüyor. Bununla beraber OpenAI’nin arama motorunun yetenekleri de şimdiden ortaya çıkmadı başladı.

OpenAI, Google rakibi arama motoru ile karşımıza çıkacak

Reuters’ın haberine göre OpenAI şirketinin geliştirdiği ve ChatGPT yazılımını temel alacak yeni arama motoru, kullanıcıların online arama deneyimini çok daha pratik ve ilgi çekici bir hale getirmeye yardımcı olacak. Merakla beklenen servis, geleneksel aramaların aksine çok daha kullanıcı dostu bir deneyim yaratacak.

Microsoft Bing ile yapılan işbirliklerinden gelen farklı web kaynak bilgilerini analiz etmek ve sentezlemek için yapay zekadan faydalanılacak. Yapay zekanın yardımıyla kullanıcılara bağlamsal yanıtlar sunulmaya başlanacak.

OpenAI’nin dikkat toplayan bu hamlesi, şirketin yeni arama motoru hizmetiyle Google’a doğrudan rakip olacağına işaret ediyor. Yapay zeka tabanlı teknolojiler ile güçlü bir yapıya sahip olması beklenen hizmet, kullanıcılar için eşsiz bir deneyime kapı aralayacak.

Ancak tüm bunlara rağmen kullanıcıların şu anda bu tarz hizmetlerin yanı sıra geleneksel aramalara daha fazla güvendiğini, AI destekli bu tür servislerin sunduğu yanıtlarda yer alan birtakım hataların bunda etken olduğunu belirtelim. Yine de OpenAI’nin bu algıyı yıkıp kullanıcıların güvenini nasıl toplamaya çalışacağını görmek ilginç olacak.

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