Samsung Galaxy S25 için beklenen kamera güncellemesi ertelenecek

Samsung'un amiral gemisi telefonlarının yakında büyük bir güncelleme alması bekleniyor.

Kamerada önemli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri sunacak bu güncelleme ertelendi.

Galaxy S25 ailesine Mayıs ayında geleceği konuşulan yazılım, iddialara göre Haziran-Temmuz aylarında yayınlanacak.

Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisinin 2025 yılının Mayıs ayında büyük bir yazılım güncellemesi alacağı yönünde söylentiler vardı. Fakat ortaya çıkan yeni bir sızıntı, bunun artık pek olası olmadığına işaret ediyor.

Yazılımın yalnızca Mayıs 2025 güvenlik paketini getirmesi bekleniyor. Bu da kullanıcıların kameralar ve performansta vaat edilen düzeltmeler ve iyileştirmeler için biraz daha beklemesine neden olacak.

Ultra geniş sensörde bir hata gibi sorunların bildirildiğini hatırlatmakta fayda var. Beklenen güncellemenin bu da dahil olmak üzere çeşitli problemleri gidereceği konuşuluyordu.

Beklenen güncelleme Haziran-Temmuz aylarında gelecek

İlk başlarda Samsung’un daha keskin fotoğraflar ve daha iyi videolar için iyileştirmeler hazırladığı, ayrıca sistem optimizasyonları yaptığı söyleniyordu. Ancak Alfatürk adlı X kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre Güney Koreli şirket yamayı erteledi. Mayıs güncellemesinin yalnızca bir güvenlik paketiyle sınırlı olması bekleniyor.

Yeni güncelleme, yazılım sürümünde “U2” ve “DB” yerine “S3” ve “DA” kullanıyor. Bu da onun küçük bir güncelleme olduğunu gösteriyor. Sistem uygulamalarında küçük iyileştirmeler yapılabilirken, büyük değişiklikler şu an için söz konusu değil. Samsung’un çeşitli hatalar nedeniyle yamayı geciktirmiş olabileceği vurgulanıyor.

Söz konusu iddialara ilişkin sosyal medyadaki kullanıcılardan karışık tepkiler geldi. Kimileri Samsung’un bu kararından hayal kırıklığına uğrarken, kimileri de özellikle One UI 7.0’ın dağıtımını geçici olarak durduran hatadan sonra güncellemeyi erteleyip düzeltmenin daha iyi olacağına inanıyor.

Güncellemenin Haziran veya Temmuz ayında gelmesi bekleniyor. Şimdilik yapmanız gereken tek şey güvenlik yamasını beklemek ve telefonunuzu güvenlik açıklarından korumak olacak. Samsung henüz dağıtımına başlamadığı Mayıs 2025 paketi için düzeltmeleri önümüzdeki günlerde yayınlayacak.

Son olarak One UI 7 dağıtım takviminin sızdırıldığını hatırlatalım. Güncelleme alacak modellere göz atabilirsiniz.