Samsung Galaxy S25 Edge özellikleri hakkında yeni detaylar geldi

Samsung'un ultra ince telefonu için geri sayım başladı.

Merakla beklenen Galaxy S25 Edge'in 2K çözünürlüklü ekranla geleceği söyleniyor.

Aynı zamanda cihazda titanyum çerçevelerin yer alacağı iddia ediliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S25 Edge hakkında yeni söylentiler geliyor. Yakın zaman önce Geekbench’te ortaya çıkan cihaz, lansmanın etkinliğinin artık oldukça yaklaştığının ipucunu bizlere vermişti.

Şimdi ise güvenilir kaynaklardan biri olarak tanınan Ice Universe, cihazın ekran ve yapısı hakkında bazı ilginç ayrıntılar paylaştı. Ultra ince tasarıma ev sahipliği yapması beklenen yeni Samsung telefonu ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

Galaxy S25 Edge, 2K çözünürlüklü ekranla gelecek

Ortaya çıkan son raporlara göre merakla beklenen Galaxy S25 Edge, 2K çözünürlüğe sahip bir ekranla karşımıza çıkacak. Böylelikle cihaz, büyük kardeşi S25+ kadar, hatta temel S25 modelinden daha keskin bir görüntüleme deneyimi sağlayacak. Fakat elbette ki bu kadar yüksek çözünürlüklü bir ekran çok fazla enerji tüketimine neden olacak.

Türkiye’de de satılması beklenen Samsung Galaxy S25 Edge ultra ince bir tasarıma sahip olacak. Cihazın bataryasının standart Galaxy S25 modelindeki bataryadan bile daha küçük olacağı düşünülüyor. Bu kadar keskin bir ekran pozitif karşılansa da, pil ömrü eğer buna yetmiyorsa, akıllı telefonun batarya performansını iyileştirmek için çözünürlükte küçük bir adım geri atmaya yönelmek mantıklı bir çözüm olabilir.

Titanyum çerçevelere sahip olacak

Samsung’un “Ultra” modelinin dışında da titanyum kullanmayı planladığı söyleniyor. iPhone 17 Air ile doğruan rekabet edecek Galaxy S25 Edge’in titanyum alaşımlı bir çerçeveye sahip olması bekleniyor. Eğer söz konusu iddialar doğrulanırsa, bu premium malzemeyi kullanan ilk “Ultra olmayan” S serisi modeli olacak.

Öte yandan merakla beklenen cihazın renkleri de ortaya çıktı. İddialara göre cihaz Titanium Icyblue, Titanium Silver ve Titanium Jetblack renk seçenekleriyle tüketicilerin karşısına çıkacak.

Snapdragon 8 Elite çipiyle donatılacak cihazın LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. 200 MP ana kamera sensörüyle gelecek modelde 25 W (kablolu) ve 15 W (kablosuz) hızlı şarj, stereo ses ve ultrasonik parmak izi okuyucu yer alacak.

Samsung Galaxy S25 Edge fiyatı ne kadar olacak?

Söylentilere göre Galaxy S25 Edge’in 256 GB modeli yaklaşık 1.200 ila 1.300 Euro arasında bir başlangıç ​​fiyatına sahip olacak. 512 GB versiyonun fiyatının ise 1.400 Euro eşiğine ulaşması bekleniyor.