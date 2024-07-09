Samsung Galaxy S23 Ultra için Android 15 (One UI 7) sürprizi

Google tarafından geliştirilen Android 15 işletim sistemi çok yakında kararlı sürümüyle karşımıza çıkacak. Mayıs ayında gerçekleşen Google I/O 2024 etkinliğinde duyurulan ve şu anda Beta güncellemeleri ile sınırlı sayıda telefonda test edilmeye başlanan yazılım Samsung telefonlarda da teste tabi tutulmaya başlandı.

Dün paylaşmış olduğumuz haberde Samsung Galaxy S24 Plus’ın Android 15 ile görüldüğünü sizlere belirtmiştik. Şimdi ise şirketin başka bir üst düzey modeli olan Galaxy S23 Ultra, Geekbench platformunda Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Ortaya çıkan bu dikkat çekici gelişme, önümüzdeki günlerde cihazın Android 15 için Beta güncellemelerine erişim sağlayabileceğine işaret etti.

Samsung Galaxy S23 Ultra, Android 15 ile Geekbench’te görüldü

Tarun Vats’ın X platformundan paylaştığı bilgilere göre Samsung Galaxy S23 Ultra modeli Geekbench platformunda Google’ın Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesini çalıştırmaya başladı. Samsung’un üst düzey akıllı telefon modeli bu yazılımla birlikte tek çekirdekli testlerden 1.658 puan, çok çekirdekli testlerde ise 4.028 puan aldı.

Geekbench platformunda SM-918U model numarası ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy S23 Ultra modeli Android 15 tabanlı One UI 7 için öncelikli modellerden bir tanesi olacak. Güncellemenin Beta sürümlerini yakında almaya başlayacağı tahmin edilen model, güncelleme kararlı sürümüyle yayınlandığı dönemde de ilk sıralardan kendine yer bulacak. Şu anda cihazın Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1 güncellemesi ile çalıştığını da eklemekte yarar var.

Bilindiği üzere Samsung en uzun süre güncelleme desteği sağlayan akıllı telefon markaları arasında yer alıyor. Galaxy S23 serisi modelleri 5 yıl boyunca güncelleme almaya devam edecek. 4 büyük Android güncellemesine sahip olacak modeller Android 17’ye kadar yazılım desteğinden faydalanabilecek. Bu konuda Samsung ile iPhone cihazlarının güncelleme süresi karşılaştırmasına da ayrıntılı bir şekilde göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

Ekran : 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit parlaklık

: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit parlaklık İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM : 8 GB ve 12 GB

: 8 GB ve 12 GB Depolama : 256 GB, 512 GB ve 1 TB

: 256 GB, 512 GB ve 1 TB Arka kamera : 200 MP geniş açı, 10 MP periskop lens, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı sensör

: 200 MP geniş açı, 10 MP periskop lens, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı sensör Ön kamera : 12 MP

: 12 MP Batarya : 5000 mAh pil

: 5000 mAh pil Bağlantı : Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G, çift SIM

: Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G, çift SIM Yazılım: Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzü

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