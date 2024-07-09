Orta seviye canavarı Samsung Galaxy M55s için geri sayım başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında M serisi akıllı telefon ailesine bir yeni üye daha kazandırmayı planlıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre yakın zamanda duyurulması beklenen Samsung Galaxy M55s modeli orta segment pazarda güçlü bir figür haline gelecek. Wi-Fi Alliance veritabanında SM-M558B model numarası ile görünen ürün, daha önce SM-M556B model numarasıyla görünen Galaxy M55’in turboşarjlı bir versiyonu olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen akıllı telefon modelinin resmi ismi şimdilik açıklanmış değil. Ancak iddialara göre şirket bu telefonu “M55s” adı altına karşımıza çıkaracak. Galaxy M55’in yenilenmiş ve geliştirilmiş bir sürümü olarak lanse edilecek model, Samsung’un orta segment telefonlarının daha güçlü sürümlerini tanımlamak için kullandığı “s” takısını alarak gelecek.

Samsung Galaxy M55s’ten neler bekleniyor?

SamMobile’ın haberine göre Wi-Fi Alliance platformunda gizemli bir şekilde ortaya çıkan yeni Samsung telefonu hakkında ne yazık ki bilgiler oldukça sınırlı durumda. İnternete sızan sertifikada cihazla alakalı pek fazla bilgiye yer verilmiyor. Fakat yine de veritabanında görülen bir özellikten bahsetmek gerekirse, telefonun tıpkı Galaxy M55’te olduğu gibi 2,4 ve 5,0 GHz çift bantlı Wi-Fi desteğiyle karşımıza çıkacağı ifade ediliyor.

Bu yılın Mart ayında piyasaya sürülen Samsung Galaxy M55 modeli güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Galaxy M55s cihazıyla ilgili birçok ipucu alabileceğimiz model 6,7 inç Super AMOLED+ ekrana sahip. Bu ekranda 120 Hz yenileme hızı, 1.000 nit tepe parlaklık ve 1080×2400 piksel çözünürlük kalitesi destekleniyor.

Galaxy M55 modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alıyor. 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla dikkat toplayan ürün 45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesiyle çalışıyor.

Android 14 işletim sistemiyle çalışan modelde 50 MP ana kameraya ek olarak 8 MP + 2 MP’lik üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 50 MP’lik etkileyici bir selfie kamerası taşınıyor. Peki ya Galaxy M55s’te ne gibi farklılıklar yer alacak?

Samsung’un orta seviye telefonları için sunduğu turboşarjlı yeni sürümler, daha önce karşımıza çıkan modeller göz önüne alındığında, genel olarak daha hızlı bir işlemci ve güçlendirilmiş pil ömrüyle geliyor. Henüz Samsung Galaxy M55s modelinin tam olarak hangi işlemci ve pil gücüyle karşımıza çıkacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat önümüzdeki günlerde cihazla alakalı daha fazla ayrıntının gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Wi-Fi Alliance sertifikası ile lansman tarihinin yaklaştığı ortaya çıkan yeni Samsung telefonu için geri sayım başlamış durumda. İlerleyen haftalarda şirketin cihazla alakalı resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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