Sam Altman yeniden OpenAI yönetim kuruluna katıldı

Sam Altman yaklaşık dört ay sonra yeniden OpenAI yönetim kuruluna katıldı. Yapay zeka şirketi OpenAI’de geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan problemler, şirketin yönetim kurulunun tartışmalı bir kararla kurucu ortak ve CEO görevinde oturan Sam Altman’ı görevinden almasıyla başlamıştı. Kurul üyeleri Altman’ın tavırlarının samimi olmadığını gerekçe göstererek ona güvenmediklerini ifade etmişti.

Yönetim kurulunun aldığı bu karar sonrası Microsoft şirketi Sam Altman’a destek olmuş, şirketin CEO’su Satya Nadella doğrudan Altman’a olan desteğini ifade etmişti. Yaklaşık bir haftalık süre zarfı sonrası yönetim kurulu bu hatalı kararından geri döndü ve Altman’ı yeniden göreve getirdi. Ancak şimdiye dek yönetim kurulunda değildi. Bunun için geçici bir kurul tarafından soruşturmaya alınmıştı. Nihayet soruşturma sona erdi ve Altman zaferle koltuğu devraldı.

Altman ile birlikte üç isim daha yönetim kuruluna girdi

Soruşturmanın sona ermesiyle beraber Sam Altman yeniden OpenAI yönetim kuruluna girdi. Bununla birlikte yönetim kuruluna üç yeni üye dahil oldu. Kurula giren yeni üyeler arasında Instacart CEO’su Fidji Simo, eski Sony yöneticisi Nicole Seligman ve Bill & Melinda Gates Vaktı eski CEO’su Sue Desmond-Hellman yer alıyor.

Sam Altman ve üç yeni ismi bünyesine dahil eden OpenAI yönetim kurulu, daha güçlü bir şekilde yolunda ilerlemeyi hedefliyor. Salesfoce eş CEO’su Bret Taylor’un başkanlığını üstlendiği yönetim kurulunda şu anda bu isimlerin yanı sıra ünlü ekonomist Larry Summers ve OpenAI’nin kurucu ortağı Greg Brockman da bulunuyor.

Hukuk şirketi Sam Altman’ın görevden alınma sürecini araştırdı

Geçtiğimiz aylarda OpenAI’de patlayan Sam Altman kriziyle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından görevlendirilen WilmerHale adlı hukuk firması, süreci yakından takip ederek Altman’ı soruşturmaktan sorumluydu.

Bununla alakalı önemli ölçüde bilgi elde eden şirket, Altman’ın görevden alınma kararıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. WilmerHale’ın raporuna göre Altman’ın görevden alınması; ürün güvenliği, ürün geliştirme, şirketin ekonomik yapısı ya da firmanın dış iletişim süreçleriyle ilgili endişelerden kaynaklanmıyordu.

Süreci araştıran hukuk şirketi, Altman’ın görevden alınma sebebinin, önceki yönetim kurulunun Altman ile arasında yaşanan güven kaybı ve bozuk ilişkiden kaynaklanıyordu. Bu noktada yönetim kurulu, paydaşlarına herhangi bir bilgi vermeden Altman’ı görevden almayı tercih ederek acele bir karar verdi.

Soruşturma kapsamında 30 binden fazla belgenin titizlikle incelendiği belirtilirken, aynı zamanda OpenAI çalışanlarıyla da ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirildiği ifade ediliyor.