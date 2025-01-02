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    Haberler Teknoloji Yapay Zeka

    Apple Magic Mouse için ses ve yapay zeka desteği geliyor

    Apple bu sene yenileyeceği Magic Mouse aksesuarına ses desteği ve yapay zeka işlevleri getirmeyi planlıyor.
    Apple Magic Mouse
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    • Apple'ın yeni Magic Mouse'u sesli komut özelliğini desteklemeye başlayacak.
    • Bununla birlikte aksesuar, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatılacak.
    • Yenilenen Magic Mouse'un bu yıl piyasaya çıkması bekleniyor.

    Teknoloji devi Apple, 2024 yılında rotasını yapay zeka teknolojilerine çevirdi. Haziran ayındaki WWDC24 etkinliğinde Apple Intelligence hizmetini tanıtan şirket; iPhone, iPad ve Mac gibi ürün portföylerini yapay zekayla güçlendirdi. Son olarak şirket, Apple Magic Mouse için yapay zeka yeteneklerini getirmeyi planlıyor. Aynı zamanda cihaza ses desteği de ekleneceği vurgulanıyor.

    Magic Mouse’un tamamen yeniden şekillendirilmesi bekleniyor. Merak uyandıran bu yeni versiyon, sonunda beklentileri karşılayan bir ergonomi vaat ediyor. Görünüşe göre ürünün geleceği, sesli komutların doğrudan fareye entegrasyonuyla sesten geçiyor. Son iddialarla birlikte Magic Mouse ile ilgili beklentiler adeta tavana çıkıyor.

    Yenilenen Apple Magic Mouse neler sunacak?

    Bloomberg’den Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre şirketin sesli komutları yapay zekaya giden bir köprü olarak kullandığını öne sürüyor. Ancak analist, konuyla ilgili herhangi bir onayının olmadığını ifade ediyor.

    Bununla birlikte yine güvenilir kaynaklardan biri olan yeux1222 adlı sosyal medya kullanıcısı da bu konuda önemli bilgiler paylaşıyor. Kaynak, merakla beklenen yeni Magic Mouse’un sesli ve dokunma komutlu, aynı zamanda jest desteğine sahip bir prototipinden söz ediyor.

    Apple Magic Mouse

    Güvenilir kaynaklar Aralık ayı başlarında Magic Mouse’un gelecekteki tasarımını Logitech MX Master’ın tasarımıyla karşılaştırmıştı. Farenin sesli komutları ile Apple Intelligence veya Siri’nin geliştirilmiş sürümü arasında gelecek yıl bir bağlantı olabilir. Ayrıca Apple’ın iPhone ve Mac’teki ChatGPT entegrasyonunu değiştirmeyi amaçlayan yeni bir LLM Siri’sinden de bahsediliyor.

    Ayrıca Yeni Magic Mouse’un sesli komutları yalnızca girdi görevi görecek. İşlemin mevcut modelde olduğu gibi Mac’te gerçekleşmesi bekleniyor. Apple yakın zamanda Magic Mouse’u tasarımını değiştirmeden bir USB-C bağlantı noktasıyla sunulacak.

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    Yeni Magic Mouse’ta sesli komutların varlığı bilinmiyor. Cihazlarımızla etkileşimi yeniden tanımlamayı vaat eden bir aksesuar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lansmanı bekliyoruz. İlerleyen haftalarda bu konuda daha ayrıntılı detaylar ortaya çıkacağı düşünülüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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