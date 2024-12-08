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    Haberler Teknoloji

    Xiaomi’den uygun fiyatlı telefonlar: POCO M7 Pro ve C75 5G’nin özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi uygun fiyatlı iki yeni telefon ile geliyor. POCO M7 Pro ve C75 5G modelleri ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.
    POCO M7 Pro ve POCO C75 5G
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    • Xiaomi'nin iki yeni bütçe dostu telefonu için geri sayım başladı.
    • POCO M7 Pro ve C75 5G'nin teknik özellikleri belli oldu.
    • Cihazların mobil fotoğrafçılar için iddialı detayları netlik kazandı.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon portföyünü her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Marka son olarak popüler alt markası POCO çatısı altında uygun fiyatlı yeni telefonlar geliştiriyor. Gelen son raporlar, şirketin sıradaki modellerinin hangileri olacağını ve neler sunacağını gözler önüne seriyor.

    Gelen son bilgilere göre POCO M7 Pro ve C75 5G yaklaşık bir hafta sonra piyasaya sunulacak. Heyecanla beklenen yeni modeller, bütçe dostu fiyat etiketleri ile geniş bir kitleye hitap edecek. Peki ya bu iki yeni telefon modeli tüketiciler için neler sunacak? İşte cihazla alakalı ortaya çıkan son detaylar…

    Mobil fotoğrafçılar için bütçe dostu seçenekler

    GSMArena’nın haberine göre iki yeni POCO modeli de Sony sensörlere sahip olacak. Mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile dikkat çekecek bu cihazlar, gelişmiş kamera setleri sayesinde kendi segmentinde öne çıkacak gibi görünüyor.

    İddialara göre POCO M7 Pro 5G modeli OIS ve EIS desteğine sahip 50 MP f/1,5 LYT-600 sensörle gelecek. POCO C75 5G ise otomatik odaklama desteğiyle karşımıza çıkarak etkileyici kareler yakalamanıza olanak tanıyacak.

    POCO M7 Pro
    POCO M7 Pro’nun kamera detaylarını sunan tanıtım afişi

    POCO M7 Pro ve C75 5G teknik özellikleri belli oldu

    POCO C75 5G’nin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 4s Gen 3 çipinden güç alacağı söyleniyor. Ayrıca cihaz, 8 GB RAM kapasitesiyle donatılacak. 128 GB dahili depolama alanıyla sunulacak cihazda 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişi desteğine yer verilecek.

    POCO’nun yeni modeli ayrıca güncelleme desteği konusunda da farkını ortaya koyacak. POCO C75 5G modeli Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS yazılımıyla sunulacak. 2+4 güncelleme politikasıyla satılacak telefon, 2 yıllık büyük Android güncellemelerine ve 4 yıllık güvenlik yamalarına sahip olacak.

    POCO C75 5G
    POCO C75 5G’nin sosyal medyada paylaşılan tanıtım afişi

    POCO C75 5G modelinin yanı sıra POCO M7 Pro cihazının da birçok detayı ortaya çıktı. Üst tarafta 3,5 mm kulaklık girişi ve alt tarafta USB-C girişine yer verilecek. Cihaz 120 Hz yenileme hızı, 2.100 nit tepe parlaklık, HDR10+ desteği ve yüzde 92,02 ekran-gövde oranına sahip Full HD+ çözünürlüklü 6,67 gOLED panelle sunulacak.

    Son olarak POCO C75 5G’nin yaklaşık 9.000 Hindistan Rupisi karşılığında satılacağı belirtiliyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 3 bin 700 TL’ye tekabül ettiğini belirtelim.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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