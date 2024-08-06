Huawei MatePad Air 2024 ultra ince tasarımıyla piyasaya sunuldu

Huawei bugün iki yeni tablet cihazıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bunlardan ilki olan amiral gemisi Huawei MatePad Pro 12.2 yüksek performanslı donanımıyla farkını ortaya koyarken, ikinci olarak da MatePad Air serisine fiyat-performans odaklı yeni bir seçenek daha geldi. Huawei MatePad Air 2024 tüm teknik özellikleri ve fiyatı ile resmen duyuruldu.

Yeni Huawei tableti, geçen yılın Mayıs ayında piyasaya çıkan MatePad Air’in halefi olarak karşımıza çıkıyor. Birinci sınıf tasarıma sahip olan performans canavarı tablet modeli önceki nesil modellere göre çok daha güçlü teknik özellikler barındırıyor. Aynı zamanda ürün seleflerinden daha büyük bir ekran sunuyor.

Huawei MatePad Air 2024 özellikleri

Huawei’nin yeni tableti metal bir tasarıma sahip. 5,9 mm kalınlığıyla dikkat uyandıran model, son derece ince ve zarif bir yapıya bürünüyor. Tabletin ağırlığı ise 555 gram olarak belirtiliyor. Cihazda tıpkı bir kağıda yazı yazıyormuşsunuz hissi veren özel bir teknoloji olan Soft Light Edition yer alıyor. Aynı zamanda yansıma önleyici gibi işlevler de bulunuyor.

Huawei MatePad Air 2024 modeli 2,8K çözünürlük kalitesi ve 144 Hz yenileme hızını destekleyen 12 inç ekranla geliyor. Bu ekranda P3 renk gamı, 3:2 en boy oranı, 1.000 nit tepe parlaklık ve HDR destekleri yer alıyor. Papermatte kaplaması sayesinde ışık yansımasını eski nesillere kıyasla yüzde 60 oranında azaltma vaat ediliyor.

Yeni tablet modeli otomatik odaklama desteğine sahip 13 MP ana kamera ile gelgiyor. Çift kamera setinden oluşan cihazda ayrıca sabit odaklamalı 8 MP’lik bir geniş açılı lens yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP’lik bir selfie kamerası sunuluyor.

Tek şarjla 14 saate kadar video oynatma desteği vaat eden Huawei MatePad Air 2024 modeli 66 watt hızlı şarj destekli 10.100 mAh’lik olağanüstü bir pil kapasitesi taşıyor. Üçüncü nesil M-Pencil kalem desteğiyle gelen model ayrıca NearLink destekli manyetik bir klavyeyle entegre ediliyor. Klavyenin de 308 gram ağırlığa sahip olmasına rağmen müthiş bir incelik ve taşınabilirlik sunduğunu ekleyelim. Son olarak tablet HarmonyOS 4.2 ile çalışıyor.

Huawei MatePad Air 2024 fiyatı

Huawei’nin yeni tabletinin satış fiyatı belli oldu. Dört ayrı konfigürasyon ve bir ekstra aksesuar ile karşımıza çıkan cihaz şu rakamlardan alıcılara hitap edecek: