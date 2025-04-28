OPPO Reno 14, iPhone’ları anımsatan tasarımıyla yolda

OPPO'nun yeni üst düzey telefonu için geri sayım başladı.

Performans canavarı Reno 14 serisi, iPhone'ları anımsatan şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Merakla beklenen cihazın tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Performans canavarı OPPO Reno 13 serisi akıllı telefon ailesi geçen yılın Kasım ayında Çin’de piyasaya sürülmüştü. Bundan yaklaşık altı ay sonra dikkatler bir sonraki nesle yönelmiş durumda. OPPO muhtemelen Mayıs 2025’te Çin pazarına yönelik bir lansmanla yeni Reno 14 serisini duyurmaya hazırlanıyor.

Belirtilen zaman dilimi, lansman etkinliğinin oldukça yaklaştığına işaret ediyor. Weibo’da temel modele ait olduğu iddia edilen resmi görsellerin ortaya çıkması bu durumu doğruluyor. Yayınlanan görüntüler, merakla beklnen akıllı telefon serisinin yeni tasarımına dair bizlere bir ön bakış sunuyor.

OPPO Reno 14 tasarımı ortaya çıktı

Digital Chat Station tarafından paylaşılan görseller, OPPO Reno 14’ün soğuk oyma teknikleriyle elde edilen “top” adı verilen yeni bir arka kamera düzenlemesine sahip yenilenmiş bir tasarıma sahip olacağını bizlere gösteriyor.

Merakla beklenen akıllı telefon, büyük yuvarlatılmış köşeler ve alüminyum alaşımdan yapılmış yan çerçeve gibi iPhone modellerine oldukça benzeyen bir görünüme sahip olacak.

İddialara göre OPPO Reno 14’ün doku ve yüzey kalitesi iPhone’lara epey benzeyecek. Hatta belki de ilk bakışta cihazı ayırt etmek bile zor olabilecek.

Görsellerde ön taraf görünmese de akıllı telefonun ergonomiyi iyileştirmek ve kenarlara yanlışlıkla dokunmayı azaltmak için mevcut pazarda yaygın bir eğilim olan düz bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor.

Reno 14’ün teknik özellikleri belli oldu

Performans canavarı OPPO Reno 14 modelinin teknik özellikleri de ortaya çıktı. İddialara göre cihaz 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,59 inç LTPS OLED panelle gelecek.

Cihazın kamera bölümünde yüksek kaliteli özçekimler için 50 MP’lik bir ön kamera yer alacak. Arka kameranın ise 50 MP’lik optik olarak sabitlenmiş (OIS) birincil sensör, daha geniş çekimler için 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve yakınlaştırma/uzaklaştırma için 50 MP’lik telefoto lens (Samsung JN5) içeren üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

OPPO Reno 14 cihazı MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8350 yonga setinden güç alacak. 80W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak telefonda 6.000 mAh pil kapasitesi yer alacak.

Ekran içi parmak izi okuyucu desteğiyle gelecek model, diğer cihazları kontrol etmeyi sağlayan kızılötesi sensör (IR blaster) ile gelecek. Android 15 işletim sistemine sahip olan cihaz ColorOS 15 arayüzüyle özelleştirilmiş bir deneyim sunacak.