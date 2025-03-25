OPPO Find X8 Ultra çıkış tarihi resmen duyuruldu

OPPO Find X8 Ultra'nın çıkış tarihi belli oldu.

Üst düzey özelliklere sahip olacak cihaz, 10 Nisan'da gerçekleşecek bir etkinlikte piyasaya sunulacak.

Etkinlikte tanıtılacak diğer ürünler arasında OPPO Pad 4 Pro, OPPO Watch X2 Mini, OPPO Enco Free 4, OPPO Find X8s ve X8s Plus yer alıyor.

Çinli teknoloji firması OPPO, 10 Nisan’da düzenleyeceği özel bir etkinlikte çeşitli yeni ürünlerini tanıtacağını duyurdu. Bunlar arasında şirketin resmi web sitesi üzerinden ön siparişe açılan OPPO Pad 4 Pro tablet, OPPO Watch X2 Mini akıllı saat ve OPPO Enco Free 4 TWS kulaklık yer alıyor. Etkinliğin ana kahramanı ise markanın yeni amiral gemisi akıllı telefonu OPPO Find X8 Ultra olacak.

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla doğrulanan lansman etkinliği için geri sayım başladı. Uzun zamandır beklenen amiral gemisinin 10 Nisan’daki etkinlikte resmen tanıtılacağını ifade edildi. Bunun yanı sıra şirketin ayrıca OPPO Find X8s ve daha büyük versiyonu olan Find X8s Plus‘ı da tanıtması bekleniyor.

OPPO Find X8 Ultra özellikleri

Performans canavarı OPPO Find X8 Ultra, Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipiyle donatılacak. Cihazda 2K çözünürlüğe sahip düz OLED ekran yer alacak. Ayrıca hızlı ve kablosuz şarj özelliğine sahip 6.000 mAh batarya sayesinde markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü cihaz raflarda boy göstermeye başlayacak.

Mobil fotoğrafçılar için gelişmiş özellikler sunması beklenen OPPO Find X8 Ultra’nın Hasselblad ile işbirliği içinde geliştirilen dörtlü bir modülü entegre etmesi bekleniyor. Bu modülde 50 MP Sony LYT-900 ana sensör, 50 MP ultra geniş lens, 3x ve 6x optik zumlu iki periskop telefoto lens ve daha iyi renk sunumu için bir multispektral sensör bulunacak.

Ultra ince tasarımı ile öne çıkacak OPPO Find X8 Ultra, yalnızca 9 mm’lik bir kalınlığa sahip olacak. Bu anlamda cihaz Samsung Galaxy S25 Edge ve iPhone 17 Air gibi modellerle doğrudan rekabet edecek gibi görünüyor.

OPPO Find X8s ise 6.3 inç ekrana, MediaTek’in Dimensity 9400 Plus yonga setine, 180 gramdan daha hafif bir ağırlığa ve 7.8 milimetre kalınlığa sahip kompakt bir amiral gemisi olacak. OPPO Pad 4 Pro, Snapdragon 8 Elite çipine sahip dünyanın ilk tableti olarak lanse edilecek.

Watch X2 Mini, Watch X2’nin 42 mm’lik bir versiyonu olacak. Enco Free 4 kulaklık modeli hakkında ise henüz bir detay açıklanmadı.