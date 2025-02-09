OnePlus ve OPPO telefonlara ‘özelleştirilebilir düğme’ geliyor

OnePlus ve OPPO telefonlarda özelleştirme düğmesi olacak.

Uyarı kaydırıcısının yerini alacak bu düğme, daha kişiselleştirilmiş bir deneyime kapı aralayacak.

Bu düğmenin ilk kez OnePlus Open 2 ve OPPO Find N5'te kullanılacağı iddia ediliyor.

OnePlus markası yaklaşık on yıldır uyarı kaydırıcısı düğmesiyle kullanıcılarına pratik bir işlev sunuyor. Son olarak OnePlus 13 ve 13R’de olduğu gibi ekran kilidini açmadan bildirimleri yönetmek için pratik ve anında kullanılabilen fiziksel bir tuş sunuluyor. OPPO da bazı amiral gemisi modellerinde bu felsefeyi benimsemeye karar verdi. İki şirket de bu düğmeyi kişiselleştirilebilir hale getirmenin yollarını arıyor.

Digital Chat Station, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden bu ilginç gelişmeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. OnePlus ve OPPO’nun kullanıcı deneyiminde devrim yaratmaya hazırlandığına işaret edildi. Yakında uyarı kaydırıcısının tarihe karışabileceği ve yerini tamamen yepyeni bir butona bırakabileceği aktarılıyor.

Bu ‘özelleştirilebilir düğme’ ne işe yarayacak?

OnePlus ve OPPO telefonlarda yer alacak özelleştirilebilir düğme, kullanıcılar için daha fazla kişiselleştirme deneyimine kapı aralayacak. Bu düğme, Apple’ın iPhone 15 serisinde tanıttığı ve iPhone 16 için onayladığı eylem düğmesine bazı açılardan göz kırpan bir evrim ortaya koyacak.

Fakat yine de bu konseptin Android dünyasında ilk kez OnePlus ve OPPO ile denenmediğini belirtmekte fayda var. Nokia’nın sahibi olan HMD gibi üreticiler benzer işlevleri daha önce zaten uygulamıştı. Şirketin bazı modelleri yapılandırılabilir donanım düğmeleri taşıyor.

Yeni özelleştirilebilir düğme, menüler arasında gezinmeden tek bir dokunuşla favori uygulamanızı başlatabilmeniz ya da anında el fenerinizi açabilmeniz gibi avantajlar sağlayacak. Öte yandan düğmeyi fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanışlı bir tuşa dönüştürmek de mümkün olacak. Programlanabilir bir düğme, her bireyin ihtiyaçlarına uyum sağlayarak benzeri görülmemiş bir hareket özgürlüğü sunabilir.

OnePlus ve OPPO cihazlarında yer alacak özelleştirilebilir düğme muhtemelen yakında karşımıza çıkacak. Bu işlevin ilk kez OnePlus Open 2 ve OPPO Find N5 modellerinde kullanılacağı iddia ediliyor.