Nothing CEO’su Carl Pei: “Gelecekte uygulamalara gerek kalmayacak”

Nothing CEO'su Carl Pei, akıllı telefon dünyasına ilişkin gelecek vizyonunu açıkladı.

Pei'ye göre önümüzdeki 7 ila 10 yıl içinde işletim sistemleri, mobil uygulamaların yerini alacak.

İşletim sistemlerinin kullanıcıları tanıyarak daha kişiselleştirilmiş bir deneyime kapı aralayacağı ekleniyor.

Nothing CEO’su Carl Pei geçtiğimiz aylarda teknoloji devleri Google ve Apple’ın mobil işletim sistemi pazarındaki hakimiyetini eleştirerek, gelecekte kendi işletim sistemlerini piyasaya sunabileceklerini ifade etmişti. Şimdi ise Pei daha çılgın bir açıklamada bulunarak tüm gözleri üzerine çevirdi.

9to5Google’ın haberine göre Nothing markasının lideri olan Carl Pei, mobil işletim sistemlerinin gelecekte uygulamaların yerini alabileceğini söyledi. Aynı zamanda bu yazılımların, uygulamaların yaptığı tüm işlevleri kendi başına yerine getirebileceğini belirtti.

Carl Pei mobil cihazlarla ilgili gelecek vizyonunu paylaştı

Nothing CEO’su Carl Pei, WIRED’a verdiği röportajda şu ifadelerle dikkatleri topladı:

“Gelecekte her telefonda sadece bir uygulama olacağına inanıyorum; o da işletim sistemi olacak. İşletim sistemi kullanıcısını iyi tanıyacak ve ona göre optimize edilecek… Şu anda, ne yapmak istediğinize kendiniz karar vermek için adım adım bir süreçten geçmeniz, akıllı telefonunuzun kilidini açmanız ve bunu adım adım yapmanız gerekiyor. Gelecekte telefonunuz ne yapmak istediğinizi size önerecek ve sizin için otomatik olarak yapacak. Dolayısıyla etken, otomatize ve proaktif olacak.”

Pei’ye göre bu sayede akıllı telefonlar, şirketler tarafından sisteme entegre edilerek tüm servislerin bir web sayfası gibi kullanıma sunulmasıyla birlikte herhangi bir uygulama kurulumuna gerek kalmadan işlem yapabilecek.

İşletim sistemleri kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim sunabilir

Pei’nin bakış açısına göre bu entegrasyonlar o kadar derin olacak ki, akıllı telefon sisteminin kullanıcı adına eylemleri sadece birkaç saniye içinde gerçekleştirmesine, komutları yapay zeka ile yorumlayıp yönlendirmesine olanak tanıyacak.

Nothing markasının lideri, bunu iPod’un sabit diskine benzetiyor:

“Geriye dönüp baktığınızda iPod’un “sabit diskli bir MP3 çalar” olarak piyasaya sürülmediğini görürsünüz. Sabit disk sürücüsü yalnızca daha iyi bir kullanıcı deneyimine ulaşmanın bir aracıydı. Yapay zeka, kullanıcılar için daha iyi ürünler yaratmamızı sağlayan yeni bir teknolojidir. Dolayısıyla stratejimiz, yapay zekanın dünyayı değiştireceği ve akıllı telefonlarda devrim yaratacağı gibi büyük iddialarda bulunmak değil. Bizim için önemli olan, bunu harika bir hikaye anlatmak için değil, bir tüketici sorununu çözmek için kullanmak. Ürünün hikaye olmasını istiyoruz.”

Elbette bu yetenekler Nothing Phone 3’te mevcut olmayacak. Zira Carl Pei’nin vizyonu, bu yeniliklerin önümüzdeki 7 ila 10 yıl içinde gerçekleşeceğine işaret ediyor.