Microsoft Surface Duo için yolun sonu görüldü

Teknoloji devi Microsoft, 2019 yılında yenilikçi bir akıllı telefon modeli olarak Surface Duo adlı katlanabilir cihazıyla karşımıza çıktı. Son derece cesur bir tasarıma sahip olan bu ürün, aynı zamanda şirketin telefon pazarına yeniden girişini temsil ediyordu. Yalnızca güçlü bir performans vaat etmeyen Surface Duo, aynı zamanda mobil cihaz konseptinde de bir devrim niteliği taşıyordu. Cihazda herhangi bir harici ekran yer almazken, bir menteşeyle birleştirilen iki ayrı ekrana alan açılıyordu.

Uzaktan bakıldığında tıpkı iki akıllı telefonun bir araya getirilmiş bir görünümünü anımsatan bu cihaz, küresel pazarda büyük bir ilgi ile karşılandı. Kullanıcılara büyük bir esneklik sunmayı vaat eden telefon, çoklu görevlerde işleri daha da kolay bir hale getirmek ve günlük kullanımda etkileyici bir performansa olanak sağlamak amacıyla kısa süre içerisinde önemli satış başarılarına ulaştı. Fakat şimdi Surface Duo için yolun sonuna gelindi.

Microsoft Surface Duo artık güncelleme alamayacak

Windows Phone’un sona ermesinden sonra şirketin yeniden akıllı telefon pazarına girişini temsil eden Microsoft Surface Duo, 2 Ekim 2019 tarihinde özel bir etkinlik ile karşımıza çıktı. Android 10 işletim sistemi tarafından desteklenen cihaz, tüketicilerden genel anlamda olumlu görüşler topladı. 2021 yılında ise firma, ikinci nesil Surface Duo’yu piyasaya duyurdu. Daha hızlı OLED ekranlar, daha sağlam bir kasa, iyileştirilmiş kamera modülü ve performans canavarı donanımıyla gözleri üzerinde toplayan model, birinci nesil modelin yerini aldı.

Neowin’in haberine göre Microsoft Surface Duo için resmi destek çok yakında sona erecek. Elbette ki bu durum cihazın pek çok kullanıcısı için hayal kırıklığı yaşatmış durumda. Ancak şirket, artık odağını Surface Duo 2 ve ilerleyen süreçte piyasaya çıkması muhtemel olan yeni akıllı telefonlarına çevirdi.

Microsoft Surface Duo teknik özellikleri

8,1 inç AMOLED panele sahip birincil ekran ile karşımıza çıkan birinci nesil Surface Duo, 1800 x 2700 piksel çözünürlük kalitesi sunuyor. Düşme ve çarpma gibi tehlikelere karşı Corning Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisiyle gelen ürün, ikincil ekranında ise 5,6 inç AMOLED panel ile 1350 x 1800 piksel çözünürlüğe yer veriyor.

Sekiz çekirdekli (1×2,84 GHz Kryo 485 ve 3×2,42 GHz Kryo 485 ve 4×1,78 GHz Kryo 485) Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) işlemciden güç alan Microsoft Surface Duo, 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı opsiyonları ile 6 GB RAM kapasitesini bir araya getiriyor.

Cihazda PDAF desteğine ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip sahip 11 MP ana kamera bulunuyor. Yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısıyla gelen telefonda 18 watt hızlı şarj destekli 3577 mAh pil kapasitesi sunuluyor.

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