Kompakt katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip 5 için 13 bin TL indirim fırsatı

Samsung Galaxy Z Flip 5 için yaklaşık 13 bin TL’lik kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz ay katlanabilir kapaklı telefon serisinin yeni modeli olan Galaxy Z Flip 6‘yı karşımıza çıkardı. Çeşitli iyileştirmelerle birlikte karşımıza çıkan yeni model dünya çapında büyük bir ilgi görse de serinin önceki cihazı halen tüketiciler tarafından büyük bir rağbet görüyor.

Galaxy Z Flip 5’in halefine göre büyük farklılıklara sahip olmaması, hala yüksek bir performans garantisi ortaya koyması ve son derece etkileyici bir tasarıma ev sahipliği yapması nedeniyle hala satış listelerinde üst sıralarda kendine yer buluyor. Popüler katlanabilir telefon modeli için gelen yeni indirim fırsatı büyük bir ilgi topladı. İşte Galaxy Z Flip 5 için gelen indirim avantajı ve cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

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Hepsiburada’dan Samsung Galaxy Z Flip 5 cazip indirim fırsatı

Samsung’un üst düzey katlanabilir telefon modeli Galaxy AI yapay zeka hizmetleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Kullanıcıların bir dizi ilgi çekici işlevsel yapay zeka aracından yararlanabileceği ve son derece yüksek bir performansa ev sahipliğinde bulunan Galaxy Z Flip 5 modeli şu anda Samsung’un resmi internet sitesinde 51 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Cihazın 256 GB+8 GB’lık sürümü bu rakamlardan listeleniyor.

Hepsiburada.com’da Samsung Türkiye tarafından listelenen Galaxy Z Flip 5 modeli ise 38 bin 649 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara hitap ediyor. Elbette ki bu sürüm de yine cihazın 256 GB dahili depolama alanı seçeneğini kapsıyor. Tüketiciler için burada 12 bin 850 TL’lik bir fiyat avantajı sunuluyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri

Dahili ekran: 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X, 22:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük 2640 x 1080 piksel, 1-120 Hz yenileme hızı

6,7 inç Dinamik AMOLED 2X, 22:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük 2640 x 1080 piksel, 1-120 Hz yenileme hızı Harici Ekran: 3,4 inç Super AMOLED, 720 x 748 piksel çözünürlük

3,4 inç Super AMOLED, 720 x 748 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM kapasitesi: 8 GB

8 GB Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB

256 GB veya 512 GB Arka kamera: 12 MP (Ana, f/1.8) + 12 MP (Ultra Geniş, f/2.2, 123º)

12 MP (Ana, f/1.8) + 12 MP (Ultra Geniş, f/2.2, 123º) Ön kamera: 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Boyutlar: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm (açık), 71,9 x 85,1 x 15,1 mm (kapalı)

71,9 x 165,1 x 6,9 mm (açık), 71,9 x 85,1 x 15,1 mm (kapalı) Ağırlık: 187 gram

187 gram Pil: 25 watt hızlı şarj destekli 3.700 mAh batarya

25 watt hızlı şarj destekli 3.700 mAh batarya Ekstralar: IPX8 sertifikası, yanda parmak izi okuyucu, stereo ses

IPX8 sertifikası, yanda parmak izi okuyucu, stereo ses Mevcut renkler: Grafit, krem, pembe, açık yeşil, yeşil, sarı, mavi ve gri

Grafit, krem, pembe, açık yeşil, yeşil, sarı, mavi ve gri İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 arayüzü

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