Instagram ve Spotify’dan yıllardır beklenen özellik nihayet tanıtıldı

Meta’nın popüler sosyal ağı Instagram her geçen gün yeni özellikler ile büyümeye devam ediyor. Instagram’a gelen son yenilik, kullanıcıların beğendikleri parçaları kolaylıkla Spotify kitaplıklarına eklemelerine olanak tanıyacak.

Instagram’ın yeni işlevsel özelliği, müzikseverler için son derece keyifli ve pratik bir araç sunuyor. Artık Instagram kullanıcıları yalnızca tek bir dokunuş ile beğendikleri şarkıları Spotify listelerine ekleme şansına sahip olacak. İşte Instagram’a gelen yeni özellikle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Instagram’dan müzikseverler için pratik yenilik

Yeni Instagram özelliği temel olarak kullanıcılar platformdaki bir Hikaye ya da Reels içeriğindeki şarkılar için kullanılabilecek. Kullanıcılar bu içerikleri görüntülerken yalnızca çalan parçanın bilgileri için değil, aynı zamanda Spotify kitaplığına eklemek için de şarkıya tıklayabilecek.

Instagram ve Spotify arasındaki bu ilgi çekici yeni işbirliği, kullanıcıların sosyal medya uygulamasından ayrılmasına gerek kalmadan hoşuna giden parçaları kütüphanelerine eklemelerine olanak tanıyarak pratik bir deneyime kapı aralayacak. Spotify’ın konuya ilişkin 9to5Mac’e verdiği demeçte şu ifadelere yer veriliyor:

“Müziğin her yerde olduğunu ve bazen bunun doğrudan sosyal medya akışınızda olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Spotify bugünden itibaren tek bir dokunuşla Instagram’dan şarkıları yakalamayı ve anında Spotify’a eklemeyi daha da kolaylaştıran Instagram ile yeni bir entegrasyonu duyurmaktan heyecan duyuyor.”

Dikkat çeken yeni özelliğin çalışması için kullanıcıların Spotify hesaplarını Instagram hesaplarına bağlamaları gerekecek. Kaynak aracılığıyla eklenen şarkılar, Spotify’daki Beğenilen Şarkılar çalma listesinde mevcut olacak.

Spotify’ın açıklamasına göre müzikseverler için beğeni toplayan yeni özellik şu anda Android ve iOS platformlarında mevcut durumda. Şirketin kademeli olarak dağıtmaya başladığı yenilik, önümüzdeki birkaç gün içinde uygulamanın tüm kullanıcılarına ulaşmış olacak. Bu nedenle mobil cihazınızda Spotify ve Instagram uygulamalarını güncel tuttuğunuzdan emin olmanızda fayda var.

TikTok bu özelliği uzun süredir barındırıyor

Instagram’a gelen yeni özellik kullanıcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Fakat bu özelliğin ilk kez Instagram ile hayatımıza girmediğini de belirtelim.

Çinli sosyal medya devi TikTok uzun süredir benzer bir özelliğe ev sahipliği yapıyor. Üstelik platform yalnızca Spotify için değil, aynı zamanda Apple Music ve Amazon Music platformları için de entegrasyonu destekliyor. Instagram’da şu anda bu özellik sadece Spotify ile sınırlı durumda.

Peki siz Instagram’a gelen bu yenilik ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

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