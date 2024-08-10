Instagram için müjdeli haber verildi! Bakan Uraloğlu, Instagram’ın açılacağı saati verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı son açıklamada Instagram’ın açılacağını müjdeledi. Instagram yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Bakan Uraloğlu, bu görüşmelerden karşılık aldıklarını ve platformun ilgili yasalara uyum göstermeye başlayacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu birkaç saat önce de yeniden basınla bir araya gelerek Instagram yasağı ile ilgili önemli gelişmeler aktarmıştı. Uraloğlu’nun “Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz.” açıklamasından saatler sonra asıl beklenen açıklama karşımıza çıktı.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram 21:30 itibari ile açılıyor

Bir haftayı aşkın süren bir erişim engelinden sonra nihayet Instagram açılıyor! Bakan Uraloğlu’nun konuya ilişkin X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 10, 2024

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız.”

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