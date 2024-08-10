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    Instagram için müjdeli haber verildi! Bakan Uraloğlu, Instagram’ın açılacağı saati verdi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın bugün 21:30 itibariyle yeniden Türkiye'de hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı son açıklamada Instagram’ın açılacağını müjdeledi. Instagram yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Bakan Uraloğlu, bu görüşmelerden karşılık aldıklarını ve platformun ilgili yasalara uyum göstermeye başlayacağını bildirdi.

    Bakan Uraloğlu birkaç saat önce de yeniden basınla bir araya gelerek Instagram yasağı ile ilgili önemli gelişmeler aktarmıştı. Uraloğlu’nun “Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz.” açıklamasından saatler sonra asıl beklenen açıklama karşımıza çıktı.

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    Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram 21:30 itibari ile açılıyor

    Bir haftayı aşkın süren bir erişim engelinden sonra nihayet Instagram açılıyor! Bakan Uraloğlu’nun konuya ilişkin X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

    “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

    Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

    Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız.”

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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