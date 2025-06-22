Honor Magic V5’in etkileyici tasarımı resmen paylaşıldı

Honor Magic V5 dünyanın en ince ve hafif katlanabilir telefonu olacak.

Merakla beklenen cihazın yeni tanıtım afişleri Honor tarafından paylaşıldı.

Snapdragon 8 Elite çipinden güç alacak cihaz, 2 Temmuz'da Çin pazarında resmi olarak tanıtılacak.

Honor’un yeni amiral gemisi cihazı için geri sayım başladı. Lansman tarihi yaklaşan katlanabilir akıllı telefon Honor Magic V5’in göz alıcı tasarımı resmi olarak doğrulandı.

Dünyanın en ince ve hafif katlanabilir telefonu, kılıfla korunan bir formda olsa da ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Fakat yine de estetik bakımını vurgulayan ince tasarım ipuçları ortaya koyuyor. Beklentiyi artırmak için marka, cihazın ince profilini ve zarafetini daha da vurgulayan yeni tanıtım afişleri paylaştı.

Honor Magic V5 nasıl görünecek?

Aşağıdaki görüntülerde görüldüğü üzere Honor Magic V5, hatlarını kısmen gizleyen koruyucu bir kılıfla görülüyor. Metal çerçevesi düz kenarlara sahip ve gövdesi 8,93 mm’nin hemen altında bir kalınlığa sahip.

Cihaz sadece ince değil, aynı zamanda hafif yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 219 gramdan daha hafif olan Magic V5, şimdiye kadarki en hafif ve en ince büyük katlanabilir telefon olmayı hedefleyerek piyasaya yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor.

Altın versiyonu zarif tasarımıyla göz alacak

Honor tarafından yayınlanan yeni tanıtım afişleri, son derece zarafetle gelen Magic V5’in altın versiyonunun tasarımı hakkında bizlere önemli ipuçları veriyor.

Cihazın arkasında, görüntüleme yeteneklerine özel bir odaklanma olduğunu ima eden büyük bir dairesel kamera modülü yer alıyor. Ancak yenilikler donanımla sınırlı değil.

Honor Magic V5 yapay zeka işlevleri ve Honor cihazları arasındaki kusursuz bağlantı ile de öne çıkacak. Cihazın hedefi ise bir PC’ye benzer bir üretkenlik deneyimi sunmak ve hareket halindeyken verimlilik kavramını yeniden tanımlamak olarak belirtiliyor.

Honor Magic V5 teknik özellikleri

Şimdiye kadarki sızıntılara göre Honor Magic V5 modeli 2K+ çözünürlüğe sahip 7,95 inç LTPO dahili ekranla donatılacak. Harici ekran ise cihaz kapalıyken bile geniş bir kullanılabilir yüzey sunan 6,45 inç olacak.

Üst düzey katlanabilir akıllı telefon, Snapdragon 8 Elite çip ile donatılacak. Cihaz bugüne kadar katlanabilir bir cihaza entegre edilmiş en büyük olan 6.100 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği ile gelecek.

Cihazın birincil kamerası 200 MP olacak. Ayrıca yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı yer alacak. Velvet Black, Warm White, Dawn Gold ve Silk Road Dunhuang dahil olmak üzere çeşitli renk seçenekleri bulunacak.

Honor’un merakla beklenen lansman etkinliğinde Magic V5 ve aralarında MagicPad 3 tabletin de bulunduğu yapay zeka odaklı yeni cihazlar tanıtılacak. Heyecan uyandıran etkinlik 2 Temmuz tarihinde Çin pazarında gerçekleştirilecek.