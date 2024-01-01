Honor Magic 6 serisi özellikleri belli oldu

Honor Magic 6 serisi için geri sayım başladı. Şu anda uygun fiyatlı Honor Magic 6 Lite seçeneği piyasada mevcut olan seri, iki yeni modelle gelecek. Standart modelin yanı sıra Magic 6 Pro seçeneğine yer verilecek. Performans canavarı bir donanım ve şık bir tasarıma ev sahipliği yapması beklenen cihazla alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı.

10 Ocak tarihinde Çin’de gerçekleşecek olan büyük bir lansman etkinliği ile birlikte Honor, yeni amiral gemisi Honor Magic 6 serisini piyasaya sunacak. Bunun yanı sıra şirket, yeni MagicOS 8.0 kullanıcı arayüzüne de yer verecek. Heyecanla beklenen etkinliğin başrolü olacak telefon ailesi, etkileyici özelliklerle karşımıza çıkacak. İşte gelen son sızıntıların detayları…

Honor Magic 6 serisi kamera ve pil gücüyle dikkat çekecek

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen yeni Honor modelleri ile ilgili Çinli sosyal medya platformu Weibo’da yeni sızıntılar ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre cihaz, kamera ve pil gücü konusunda dikkat çekici bir yapıya sahip olacak. Mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir performansa kapı aralayacak modelde, kullanıcı dostu bir batarya izlenecek.

İddialara göre serinin Honor Magic 6 serisi modellerinin her ikisinde de 50 MP OmniVision OV50H ana kamera yer alacak. Bu kameraya 50 MP OV50M ultra geniş açılı lens eşlik edecek. Standart modelde telefoto kamera için 50 MP’lik OV50M sensör beklenirken, Pro modelde ise Samsung HP3 sensörün yer alacağı tahmin ediliyor.

Honor Magic 6, ortaya çıkan iddialar doğrultusunda 5.450 mAh’lik geniş bir pil kapasitesine sahip olacak. Serinin Pro modelinde ise 5.600 mAh batarya yer alması bekleniyor. Standart model 66 watt hızlı şarja sahip olurken, üst seviye seçeneğin ise 100 watt hızlı şarjla geleceği söyleniyor.

Magic 6 Porsche Design Edition yolda

Honor, amiral gemisi modelleri için gelişmiş bir performans vaadinde bulunduğu Porsche Design Edition modellerine bu sürümde de devam edecek. Magic 6 Porsche Design Edition iddialara göre 50 MP OV50K ana kamera, 50 MP OV50M ultra geniş açılı lens ve Samsung HP3 telefoto lensle karşımıza çıkacak. Fakat bir ihtimal de olsa telefonun 160 MP’lik bir periskop lens içerebileceği aktarılıyor.

Honor Magic 6 Porsche Design Edition modeli tıpkı Magic 6 Pro’da olduğu gibi 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.600 mAh geniş pil kapasitesinden güç alacak. Son olarak seride yer alan tüm cihazların Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipine sahip olacağı söyleniyor.